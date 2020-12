Auflösung: Wer wars? (19)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem italienischen Falschmünzer Joseph-Samuel Farinet (1845–1880). In der Walliser Gemeinde Saillon, wo er begraben liegt, wird sein Anden­ken noch heute gepflegt, unter anderem mit einem Falsch­geld­museum und dem Vigne à Farinet, dem medien­wirksam vermarkteten kleinsten Weinberg der Schweiz. Ab 2017 konnte zudem in rund hundert Walliser Geschäften mit der Parallel­währung „Le Farinet“ bezahlt werden, das Experiment wurde Ende 2019 eingestellt. Empfohlene Lektüre: Willi Wottreng, „Farinet. Die phantastische Lebens­geschichte des Schweizer Geldfälschers, der größer war tot als lebendig.“ Orell Füssli, Zürich 2008. brm