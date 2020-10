Auflösung: Wer wars? (15)

Letzten Freitag fragten wir nach der Schauspielerin, Publizistin und Kinderbuchautorin Erika Mann (1905–1969). Ab 1. Januar 1933 war sie Texterin, Darstellerin und Managerin des Kabarett-Ensembles „Die Pfeffermühle“, das für einige Zeit im Zürcher Hotel Hirschen auftrat. 1935 wurde Erika Mann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen, zu diesem Zeitpunkt besaß sie aber dank einer Scheinheirat bereits einen britischen Pass. Ihr Vater war der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, den sie 1936 dazu nötigte, sich endlich öffentlich gegen Hitlerdeutschland auszusprechen.

Sie schrieb unter anderem das Buch „School for Barbarians. Education under the Nazis“ („Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im Dritten Reich“), das 1938 in den USA zum Bestseller wurde. Bis zu ihrem Tod lebte sie im Haus der Eltern in Kilchberg am Zürichsee.

brm