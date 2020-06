Auflösung: Wer wars? (11)

„Wenn man bedenkt, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben eigentlich erklärt.“ Mark Twain

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem US-amerikanischen Schriftsteller Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain (1835–1910). Bekannt wurde der Autor von Klassikern wie „Tom Sawyer“ und „Huckleberry Finn“ mit der Kurzgeschichte „Der berühmte Springfrosch von Calaveras“ (1865). In seinem wunderbar satirischen Reisebericht „Bummel durch Europa“ nahm er insbesondere die Schweiz aufs Korn; dieser Teil erschien 2019 separat bei Diogenes (Mark Twain: „In der Schweiz“). Von 1900 bis zu seinem Tod war er Vizepräsident der US-amerikanischen Antiimperialistischen Liga. Die weitgehend unbekannten Texte dieser Zeit – etwa das „Selbstgespräch des Zaren“, „Die Vereinigten Lynchstaaten von Amerika“ oder „Das Kriegsgebet“ – sind seit 2014 nachzulesen in: Peter Priskil (Hg.), „Der unbekannte Mark Twain. Schriften gegen den Imperialismus“, Ahriman Verlag, Freiburg. brm