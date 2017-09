Aufgalopp der Partei-Prominenz

Knappe zwei Wochen vor dem Urnengang am 24. September warten Konstanzer Kandidaten mit Partei-Prominenz auf. Nachdem die CDU letzte Woche ihren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Radolfzeller Milchwerk präsentierte, bietet die Linke bereits morgen im Konstanzer Konzil Dietmar Bartsch auf, den Fraktionsvorsitzenden der Partei im Deutschen Bundestag. Den Abschluss markiert dann Katrin Göring-Eckardt, grüne Fraktionsvorsitzende aus Berlin.

Im Konzil will der promovierte Ökonom Dietmar Bartsch die Wahlziele seiner Partei vorstellen. Ein Ende des ewigen „Weiter so“ sei überfällig, ist Bartsch überzeugt. Die Große Koalition sei für Verhältnisse verantwortlich, in denen „obszöner Reichtum“ mit wachsender Armut einher gehe. Die Linke stehe für eine „Attacke auf die Politik der sozialen Ungerechtigkeit und des Krieges“, erklärt der Oppositionsführer.

Termin, Ort und Zeit: Dienstag, 12. September, Konstanz, Konzil, 20 Uhr.

Im eher beschaulichen „Hedickes Terracotta“ in Konstanz gastiert die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Sie lädt am Freitag, 15. September, morgens um 10 Uhr zu einem Pressegespräch ein und wird am frühen Abend von 17.30 bis 19 Uhr eine ‚Town-Hall-Veranstaltung‘ mit dem Bundestagskandidaten Martin Schmeding durchführen.

Termin, Ort und Zeit: Freitag, 15. September, Hedickes Terracotta, Luisenstraße. 17.30 Uhr.

MM/hpk