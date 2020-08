Auch das Junge Forum Konstanz unterstützt Pantisano

In einer Sondersitzung am 26. August hat das Junge Forum Konstanz (JFK) mit großer Mehrheit beschlossen, Luigi Pantisano als OB-Kandidaten zu unterstützen. Somit sind es drei Gemeinderatsfraktionen (Freie Grüne Liste, Linke Liste und JFK), die sich für Pantisano aussprechen und die zusammen 20 der 40 Sitze im Konstanzer Gemeinderat haben. Hier die aktuelle Pressemitteilung des JFK.

Wir möchten eine Veränderung für Konstanz, einen neuen positiven Impuls und wir glauben daran, dass Luigi Pantisano diesen Impuls geben kann. Inhaltlich haben wir als Fraktion viele Übereinstimmungen mit seinen Zielen. Sein offener und zuhörender Kommunikationsstil lässt uns auf eine produktive Zusammenarbeit hoffen. Wir können uns Luigi Pantisano als dialogfähige Führungspersönlichkeit der Verwaltung sehr gut vorstellen. Der Kandidat Pantisano hat durch seine Mitarbeit in der Gestaltung des Berchengebiets und als Stuttgarter Gemeinderat sowie durch seinen Beruf als Architekt und Stadtplaner die nötige Kompetenz, um den OB-Posten zu belegen. Als OB-Kandidat ist er in beinahe allen Bereichen der Stadt unterwegs und hat sich in viele städtische Themen tief eingearbeitet.

Als Entscheidungsgrundlage dienten unsere Beobachtungen, persönliche Gespräche und die schriftlichen Antworten auf die von uns gestellten Fragen. Das Junge Forum Konstanz bedankt sich bei Andreas Hennemann, Andreas Matt, Jury Martin und Luigi Pantisano für die aufschlussreichen Gespräche mit der Fraktion. Des Weiteren hatten wir im Vorfeld einen Fragenkatalog für die Kandidaten erstellt: die Wahlprüfsteine. Wir freuen uns sehr, dass vier von fünf Kandidaten die Fragen schriftlich für uns beantwortet haben. Die Antworten von Andreas Hennemann, Jury Martin, Luigi Pantisano und Uli Burchardt finden Sie auf der JFK-Webseite.

MM/hr

Illustration: Facebookseite des JFK