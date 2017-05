attac ruft auf zur „grenzenlosen Solidarität“

Zu einem Vorbereitungstreffen Konstanz/Radolfzell/Singen unter dem Titel „Grenzenlose Solidarität statt G20“ ruft attac Singen auf. Gerne bringen wir die Einladung im Wortlaut:

In zwei Monaten findet der G20-Gipfel in Hamburg statt. Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Vor genau 10 Jahren ist eine Gruppe von gut 25 Leuten von hier aus zum G8-Gipfel nach Rostock/Heiligendamm gefahren. In mehreren Vorbereitungstreffen konnte damals ein weitgehender Konsens erarbeitet werden, viele Aktionen wurden zusammen durchgeführt, an manchen Tagen hat sich die Gruppe geteilt. Gemeinsam und solidarisch in einer überschaubaren Gruppe an den Großveranstaltungen teilzunehmen, ist allemal besser, sicherer, spaßiger.

Auch im Großen stehen längst noch nicht alle Abläufe fest:

► Noch laufen die Verhandlungen um die Camps.

► Es wird versucht, aus Basel über Stuttgart einen Sonderzug nach Hamburg zu organisieren für die Nacht von Mittwoch (5.7.) auf Donnerstag.

Wir laden zu einem ersten Vorbereitungstreffen ein am Mittwoch, 17.05.17 um 19:30 Uhr im Gasthaus Kreuz/neben der Gems in Singen (Mühlenstr. 13); zu dem Treffen werden auch Dirk und Steffi aus HH kommen und berichten;

► wir schlagen vor, uns abwechselnd in Singen und Konstanz zu treffen;

► egal, welchen links-alternativen Strukturen ihr euch zugehörig fühlt, wir werden unsere Aktionen gemeinsam so gestalten, dass all‘ unsere Unterschiedlichkeiten unsere Stärke sind;

► wir werden der Selbstinszenierung der Macht die Bilder eines kreativen und bunten Widerstands entgegensetzen.

Kommt mit nach Hamburg. Kommt zum Vorbereitungstreffen.

MM

https://www.g20hamburg.org/de

http://www.g20-protest.de/startseite/

http://nog20-stuttgart.de/