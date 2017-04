Aprilscherz mit Hintersinn

Wird der Polizeiposten am Konstanzer Lutherplatz endlich umgebaut? Da hing nämlich am vergangenen Samstag ein Bauschild vor der Tür, das genau dies ankündigte. Dass es sich um einen April­scherz mit jedoch ernstem Hintergrund handelte, wurde erst auf den zweiten Blick klar: Die WohnWerkstatt Leben & Teilen e.V. hatte sich diesen Schabernack ausgedacht, um einmal mehr auf Wohnungsnot und Zweckentfremdung in Konstanz aufmerksam zu machen.

Denn dieses hübsche, geräumige Haus wird kaum mehr genutzt – die Polizei ist aus dem linken Flügel weitgehend ausgezogen (während des Umbaus im Landgericht werden die Räume sporadisch zur Ausbildung von Rechtsreferendaren gebraucht), der rechte, verrammelte Flügel dient tatsächlich als Asservatenkammer. Gebäude und Gelände befinden sich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg und werden verwaltet von „Vermögen und Bau BW“ mit ihrer Dienststelle in der Mainaustraße.

Der Verein „WohnWerkstatt Leben & Teilen“ (unser Foto zeigt v.l.n.r. die Mitglieder Wolfgang Tambornino, Günther Schäfer, Sabine Seeliger und Wolfgang Giese nach der Installation das Bauschilds) hat sich die Realisierung eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts in Konstanz auf die Fahnen geschrieben (seemoz berichtete) und sucht derzeit noch vergeblich nach einer Immobilie für ihr Projekt.

Was lag da näher, als genau auf diesen Missstand erneut aufmerksam zu machen: Trotz Wohnungsnot und explodierender Preise gibt es Immobilien in bester Wohnlage, die offensichtlich „unternutzt“ oder mit Nutzungen belegt sind, die abseits von attraktiver Wohnfläche besser aufgehoben wären. Sowohl der Polizeiposten selbst als auch der dahinter liegende, ebenerdige Parkplatz sind Beispiele dafür.

Am Abend des 1. April wurde das Schild wieder abgenommen. Der Skandal aber bleibt: Überall, nicht nur in der Innenstadt, gammeln Häuser und Wohnungen ungenutzt vor sich hin. seemoz hat auf mehrere solcher Objekte bereits hingewiesen – und wird das auch weiterhin tun. Denn dieser Aprilscherz hat einen wahrlich traurigen Hintergrund.

