Alle Räder stehen still – Busse, Straßenbahnen, Bergbahn und Fähre bleiben im Depot und Hafen

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft für den morgigen Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr auf. Dadurch wird an diesem Tag kein Bus, keine Straßenbahn und keine Bergbahn der Schauinslandbahn bei der VAG, sowie kein Bus und keine Fähre von Konstanz nach Meersburg bei den Stadtwerken Konstanz fahren. Am Streik werden sich mehrere hundert Beschäftigte vom Fahrpersonal, der Verwaltung und der Werkstätten in beiden Betrieben beteiligen.

Freiburg: Eine Kundgebung mit ver.di Geschäftsführer Reiner Geis wird am 3.3.2023 um 9:00 Uhr vor der Einfahrt der VAG in der Besancon-Allee 99 stattfinden. Bereits um 3:30 Uhr wird dort der Streik beginnen. Busse, Straßenbahnen, bleiben im Depot. Die Bergbahn zum Schauinsland bleibt außer Betrieb.

Konstanz: Um 10:00 Uhr findet eine Kundgebung mit Gabriele Fieback von ver.di Südbaden Schwarzwald vor dem Werkstor der Stadtwerke Konstanz in der Max-Stromeyer-Straße 21a statt. Dort befinden sich die Beschäftigten des Busbetriebes ab 3:45 Uhr im Ausstand und bei der Fähre von 4.00 bis 20.30 Uhr im Streik.

Am Freitag findet ein bundesweiter Branchen-Warnstreiktag im Nahverkehr von ver.di statt, um auf die laufenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst hinzuweisen. Nachdem es in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen ein „völlig unakzeptables“ Angebot gab, hat ver.di auch in Südbaden Schwarzwald Warnstreiks in den kommenden Wochen angekündigt auszuweiten. Die Gewerkschaft rechnet mit einer sehr hohen Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen.

Das Angebot der Arbeitgeber sieht tabellenwirksame Einkommenssteigerungen von lediglich fünf Prozent vor bei 27 Monaten Laufzeit. Insbesondere für die unteren und mittleren Einkommen sei keine soziale Komponente vorgesehen, bemängelt die Gewerkschaft.

Ver.di fordert 10,5 %, mindestens 500 Euro monatlich.

Ver.di begrüßt, dass Fridays for Future die Streikenden an diesem Tag mit verschiedenen Aktionen bundesweit unterstützt.

Text: ver.di, Symbolbild: Jürgen Geiger