Aktueller Stand zu Geflüchteten aus der Ukraine in Konstanz

Weiter steigende Zahlen, Eröffnung neuer Unterkünfte und Sachspenden gesucht. In Konstanz sind (Stand 23. Juni 2022) 901 Geflüchtete aus der Ukraine angemeldet. Davon sind 286 Personen durch den Landkreis untergebracht, 105 in den Anschlussunterkünften (AU) der Stadt und 510 wohnen in privatem Wohnraum – davon 200 über das Projekt „Raumteiler“.

Laut Prognose des Landkreises werden die Zahlen weiter steigen, und in Konstanz ist nach der Zeppelinhalle und der Leichtbauhalle in der Byk-Gulden-Straße ab Mitte Juli auch die Belegung der Turnhalle der Wessenbergschule geplant. Auch die Stadt arbeitet mit Hochdruck daran, weitere Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können. Zusätzlich zu den bereits bestehenden AUs Egg, Zergle, Paradies, Sonnenbühl und Atrium werden im Juli die Räumlichkeiten am Emmishofer Zoll in Betrieb genommen. Die AU Emmishofer bietet Platz für bis zu 120 Geflüchtete. Das Objekt steht der Stadt für fünf Jahre zur Verfügung und soll vorerst als reine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge genutzt werden, welche vermutlich vorwiegend Frauen mit Kindern sein werden.

Außerdem konnten über institutionelle sowie über private Wohnraumvermietungen bislang rund 40 Wohneinheiten zur Unterbringung ukrainischer Geflüchteter angemietet werden, darunter ein Mehrfamilienhaus im Renkenweg sowie der ehemalige Kindergarten Dettingen. Der Neubau Luisenstraße, in dem Geflüchtete aller Nationalitäten ein neues Zuhause finden sollen, konnte zudem einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden und kann damit bereits im Juli 2022 in Betrieb gehen.

Betreut werden die Geflüchteten über diverse soziale Dienste, u.a. das Integrationsmanagement, die Migrationsberatungen sowie unterschiedliche zivilgesellschaftliche Initiativen. „Raumteiler +“ sucht Spenden zur Wohnungseinrichtung Das Projekt „Raumteiler Konstanz“ sucht aktuell Spenden zur Einrichtung von Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine. Hierfür wurde in Kooperation mit der Caritas eine digitale Plattform entworfen, über die die Spenden gesammelt werden. Gesucht werden vor allem Betten, gut erhaltene Matratzen, nicht zu große Kleiderschränke, Bettwäsche, Kissen und Decken (bitte gewaschen!), Schlafsofas, kleine Sofas/Sessel, Stühle, Waschmaschinen, Töpfe, Pfannen und Besteck.

Und so geht’s: Einfach auf spendenplattform.caritas-konstanz.de registrieren und die Spenden einstellen. Raumteiler meldet sich und die Caritas holt bei Bedarf die Spenden ab. Im Zuge des Ukrainekonflikts wurde kurzfristig „Raumteiler +“ ins Leben gerufen, um sich vorübergehend hauptsächlich der Suche nach Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine zu widmen. Es ist Teil des Projektes „Raumteiler Konstanz“, einem Programm des Sozial- und Jugendamts, des Bürgeramts und der Initiative „83 integriert“. Weitere Informationen: https://www.konstanz.de/raumteiler

Text: Medienmitteilung

Bild: H. Reile