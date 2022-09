Abschiebungen sind Verbrechen

In der nächsten Infokneipe geht es am 29. September um ein oft übersehenes (oder verschwiegenes) Thema: Die zumeist verzweifelte Lage von Abgeschobenen. Zusammen mit dem Verein „Flüchtlinge für Flüchtlinge” soll dieses besonders dunkle Kapitel europäischer (Anti-)Flüchtlingspolitik aus Sicht der Betroffenen ausgeleuchtet werden.

Hier die Einladung der Veranstalter:

„Nach der Abschiebung bleibt meist nur die Straße. Besonders katastrophal ist diese Situation für Frauen, Kinder und Kranke. Für sie gibt es weder eine Anlaufstelle noch Notunterstützung wie Übernachtungsmöglichkeiten etc.

Für die Abgeschobenen gibt es keinerlei Hilfe.

An diesem Abend wollen wir uns über die Thematik der Solidarität und Unterstützung für Geflüchtete, als auch unter Geflüchteten gegenseitig austauschen.

Der Verein Flüchtlinge für Flüchtlinge (Refugees4Refugees) ist ein unabhängiges bundesweites Community-Netzwerk von politischen Flüchtlingsaktivist:innen.

***

The consequence of deportation means living in the streets. Women, children and people with diseases are suffering the most.

lnformation centres or emergency shelters do not exist in order to support deported refugees.

Our event will deal with the question of solidarity and support for refugees. We want to offer the opportunity for refugees to share their experiences.

The evening is organized in cooperation with Refugees4Refugees (German: Flüchtlinge für Flüchtlinge), an independent community network run by political refugee activists.

***

بعد الترحيل, لا يتبق للمرء إلا الشارع. هذا الوضع كارثي، خاصةً للنساء والأطفال والمرضى. بالنسبة لهم، لا توجد نقطة اتصال ولا دعم طارئ مثل الإقامة الليلية، وما إلى ذلك. للمرحلين لا توجد أي نوع من المساعدة .

‎ نريد في هذا المساء تبادل الآراء حول موضوع التضامن ودعم اللاجئين، وبناء حوار بين اللاجئين انفسهم.

‎ جمعية اللاجئين من أجل اللاجئين (Refugees4Refugees) هي شبكة مجتمعية وطنية مستقلة من نشطاء اللاجئين السياسيين.

***

Piştî sirgûnê tenê kolan maye. Ev rewş bi taybetî ji bo jin, zarok û nexweşan felaket e. Ji bo wan ne nuqteyeke têkilî û ne jî desteka acîl heye, wek rûniştina şevê û hwd. Ji bo kesên sirgûnkirî tu alîkarî tune.

Di vê êvarê de em dixwazin li ser mijara hevgirtin û piştevaniya ji bo penaberan û herwiha di navbera penaberan de nêrînên xwe bi hev re biguherînin.

Komeleya Penaberan ji bo Penaberan (Refugees4Refugees) toreke civakî ya serbixwe ya çalakvanên penaberên siyasî ye.

***

Après l’expulsion du territoire, il ne reste plus que la rue. Cette situation est particulièrement catastrophique pour les femmes, les enfants et les malades. Pour eux, il n’y a ni interlocuteurs, ni aide d’urgence, comme l’accès à un logement, etc. Pour les expulsés, il n’y a aucune aide. Ce soir, nous avons l’intention d’échanger sur le thème de la solidarité et de l’aide aux réfugiés, ainsi qu’entre les réfugiés.

L’association des réfugiés pour les réfugiés (Refugees4Refugees) est un réseau communautaire national indépendant de militants politiques pour venir en aide aux réfugiés.”

Die Infokneipe

Die Infokneipe des Contrast wurde Ende 2015 gegründet. Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger um das Projekt wurde, hat eine kleine Gruppe von Leuten den Sommer 2021 über daran gearbeitet, das Projekt wiederzubeleben. Es soll langfristig ca. einmal im Monat zu allerlei linken Themen referiert werden, welche durch die Aktiven anhand von Tagespolitik und individuellen Interessen ausgewählt werden.

Kontaktiert werden kann die Infokneipe per Mail. Die Veranstaltungen und Beiträge erscheinen auf facebook.com/InfoKneipeContrast, twitter.com/Infokneipe sowie instagram.com/infokneipe.

Die Veranstaltung findet am 29.09. ab 19:00 Uhr im Jugendkultur e.V. Contrast, Joseph-Belli-Weg 11, 78467 Konstanz (Chérisy-Gelände) statt.

Text: MM/red, Bild: Gerd Altmann auf Pixabay