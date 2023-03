33 Jahre Junges Theater Konstanz

Während des Baden-Württembergischen Theatertreffens in Konstanz wurde 1989 das Junge Theater Konstanz (JTK) gegründet, 1990 nahm es seine Arbeit auf und präsentierte sein Programm zunächst im „alten Lokschuppen“, bevor die „Spiegelhalle“ 1993 bezogen werden konnte. Jetzt feiert dieses immerjunge Theater seinen 33. Geburtstag.

Das JTK kann auf einen bedeutenden Beitrag zum Konstanzer Kulturleben zurückschauen: Sehr erfolgreich startete man hier 1994 mit der Uraufführung „Der elektrische Reiter“, die als eine der 10 interessantesten Inszenierungen der Spielzeit im April 1995 zum 3. Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffen in Berlin eingeladen wurde. Weitere Erfolge waren u.a. „Am Fenster des Abendkönigs“, das 1996 zu nationalen und internationalen Festivals eingeladen wurde, oder „das Herz eines Boxers“ mit Frank Lettenewitsch in der Titelrolle.

Auch später überzeugte das Junge Theater immer wieder mit herausragenden Produktionen – ob „Nibelungenleader“ von Hausregisseur Kristo Šagor oder „Der fabelhafte Die“ (Autor Sergej Gößner, Regie Kristo Šagor). In der kommenden Spielzeit wird „Es bla einmal“ von Till Wiebel für Publikum ab dem Grundschulalter, gefördert durch „Nah dran! Neue Stücke für das Kindertheater“, zur Uraufführung kommen.

Neben professionellem Theater für junges Publikum in allen drei Spielstätten bietet das JTK auch mobile Produktionen in Schulklassen und Kindergärten sowie mit seinen Mitmachclubs eine Spielwiese für Kinder und Jugendliche, auf der sie sich mit eigenen Stücken und Formaten ausprobieren können. Die dritte Säule ist die kulturelle Bildung. Durch das JTK setzt das Konstanzer Theater einen Schwerpunkt in der Vermittlung von Bildung und in der Jugendarbeit. Und positioniert sich mit seiner Arbeit mitten in der Gesellschaft. JTK-Leiterin Romana Lautner hat gemeinsam mit ihrem Team den Kontakt zu Schulen und Kindergärten massiv ausgebaut. Im Moment sind 15 Schulen und zwei Kindergärten – insgesamt 8166 Kinder und Jugendliche – eine Kooperation mit dem Theater eingegangen. Kultur und Theater werden hier in den Schulalltag integriert. Außerdem wurde ein Jugendbeirat für das Theater Konstanz gegründet. Regelmäßig setzt man sich zusammen, um die Wünsche und Forderungen der jungen Menschen das Theater, seine Inhalte und Strukturen betreffend, anzuhören und Schritt für Schritt auch umzusetzen.

33 Jahre Junges Theater Konstanz – das muss natürlich gefeiert werden. 33 Jahre sind schließlich kein Pappenstiel, das feiert man nicht alle Tage. Damit es dazu kommen konnte, waren und sind viele kreative Menschen nötig – am Theater, in der Stadt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Theaterbegeisterte, Visionäre und natürlich ein interessiertes Publikum! All denen will das JTK „Danke“ sagen! Eine ganze Woche lang wird gefeiert. Vom 12. bis 18. März werden in allen drei Spielstätten – Werkstatt, Spiegelhalle und Stadttheater – Stücke für junge Menschen und Erwachsene gespielt: „Ich lieb dich“ von Kristo Sagor (8+), „Und alles“ von Gwendoline Soublin (10+), „Animal Farm“ nach George Orwell (12+) und „lauwarm“ von Sergej Gößner (14+), jeweils mit Nachgesprächen. Clubproben werden für Neugierige geöffnet, es gibt Mitmachprogramme und Führungen für Familien und Tanzworkshops für Jugendliche. Bei der „Konferenz der wesentlichen Dinge“ macht sich das JTK-Team gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden und Jugendlichen Gedanken über die Stadt, das Theater und seine Zukunft. Zum Abschluss ist am Samstag, 18.3. eine große Geburtstagsparty in der Spiegelhalle geplant.

Alles Weitere unter www.theaterkonstanz.de

Text: MM, Bilder: Veranstalter