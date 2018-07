20 Jahre Kulturzentrum – das wird gefeiert

Wer kennt es nicht – das rote Haus am Konstanzer Münsterplatz, das bei seiner Eröffnung für soviel Wirbel sorgte? 20 Jahre ist das jetzt her – und das wird jetzt gefeiert mit einem bunten Kulturfest, an dem sich alle Institutionen des Hauses beteiligen. Motto: Wie ein rotes Haus zum Herzstück der Stadt und zur Keimzelle für Kultur in Konstanz wurde: Die Feier steigt am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 22 Uhr. Und gratis ist es obendrein.

Neben den aktuellen Ausstellungen im Gewölbekeller, in der Städtischer Wessenberg-Galerie und im Kunstverein wird ein umfangreiches Programm geboten: Mit Weltmusik und Tanz, West Side Story und HipHop, Qigong und Rock, Star Wars und Klassik, Kunstschule und Chorgesang, Schreibwerkstatt, einem Kunstwerk zum Ausleihen und vielem mehr. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für Konstanzer und Gäste aus Nah und Fern. Von morgens 10.00 Uhr bis abends 22.00 Uhr, in den schönen Räumen und den Innenhöfen, vom Dach bis zum Keller. Und zwar kostenfrei für alle.

Die Stadtbücherei, der Kunstverein, die Städtische Wessenberg-Galerie, der Museums-Shop, die vhs, das Kulturamt und die Museen bieten gemeinsam mit Akteuren der freien Kulturszene ein buntes Kulturprogramm von klassisch bis schräg, von historisch bis zeitgenössisch. Kultur inmitten der Stadt eben.

MM/hpk (Foto: Stadt Konstanz)