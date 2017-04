1. Mai-Feiern in Singen und Konstanz

„Wir sind viele. Wir sind eins“ ist das dies­jährige Motto zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Die DGB-Gewerkschaften demonstrieren am 1. Mai für eine soziale, tolerante, demokra­ti­sche und solidarische Gesellschaft, so der Pressetext, und positionieren sich „klar gegen Rechts“. Im Superwahljahr 2017 fordern sie die Parteien auf, „Defizite bei Bildung, Woh­nungs­bau, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur zu beheben“. Das wird auch für die Feiern in Konstanz und Singen gelten – ein kurzer Überblick:

Familienfeier in Singen

Wie schon seit Jahren treffen sich die Gewerkschafter am Rathaus zu einer Feier, die eher einem Volksfest ähnelt als einer Kampfveranstaltung. Immerhin gibt es einen kleinen Maiumzug mit Blasorchester-Begleitung. Hauptredner ist in diesem Jahr Josef Bechtel von der IG Metall-Bezirksleitung Baden-Württemberg – auch das hat Tradition, denn in Singen war lange Zeit die IG Metall größter Ausrichter der Mai-Feier; heute heißen die Veranstalter nun DGB und SPD (!).

Ansonsten gibt es einen Zirkus-Auftritt und Kinderschminken, zwei Rock-Bands und trotzalledem auch sozialkritische Songs der „Kapo Brothers“. Und bei schlechtem Wetter findet die ganze Chose in der Scheffelhalle statt.

1. Mai am Konstanzer Gewerkschaftshaus

Ab 11 Uhr versammeln sich die Gewerkschafter am DGB-Haus in der Beyerlestraße. Vier RednerInnen hat der DGB hier aufgeboten: Edith Eberhardt, Vorsitzende des ver.di-Ortsvereins in Konstanz, begrüßt die Gäste, als Mairedner kommt Andreas Schackert vom ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg zu Wort und weitere Beiträge steuern Maximilian Kiesel von der Hochschulgruppe Konstanz und Albert Voll, Betriebsrat bei Zara, bei – immerhin ein Beschäftigten-Vertreter auf der Maifeier.

Das Rahmenprogramm gibt sich international und vielseitig: Neben zahlreichen Infoständen von Parteien und politischen Gruppen sorgt der Alevitische Kulturverein für Speisen und Getränke, die schmissige HWTG-Band sorgt neben einem Liedermacher und der Spaßtruppe „Dienstag is Damensauna“ aus Konstanz für die richtigen Töne. Und bei Regen flüchten sich die Kolleginnen und Kollegen ins Gewerkschaftshaus.

