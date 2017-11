Vorbild für Konstanz? Ulm baut selbst

Im Vergleich zu Konstanz sind die Mieten in Ulm noch bezahlbar. Das liegt auch an der Liegenschaftspolitik: Statt zu verkaufen, um Geld in die Stadtkasse zu spülen, erwirbt Ulm Grundstücke, um selbst zu bauen – nicht der einzige lesenswerte Artikel in der aktuellen Kontext-Ausgabe.

Obergrenze für Einkommen: Er hat den Widerstandsbaum in den Schlossgarten gepflanzt, schon mal den Bundespräsidenten gewählt und hätte sein Kreuz als US-Bürger am liebsten bei Bernie Sanders gemacht. In unserer Interview-Reihe „Siller fragt“ spricht Schauspieler Walter Sittler über Gerechtigkeit, Stuttgart 21 und die Frage, wie viele Länder die Welt eigentlich hat. Zum Beitrag …

Super-Wieland: Der „Aufbruch“ ist noch kein Jahr alt und schon weltberühmt in der Stadt. Das liegt am großen Vorsitzenden, dem Fernsehmenschen Wieland Backes („Nachtcafé“), der weiß, wie man mit Medien spielt. Aber genau dahinter lauert die Gefahr. Zum Beitrag …

Im Namen des Vaters: Erst beutete Anton Schlecker seine Mitarbeiter aus, dann fuhr er sein Unternehmen gegen die Wand. Fünf Jahre später endet ein spektakulärer Prozess wegen Insolvenzverschleppung und Betrug mit einer Überraschung. Nicht der alte Herr soll ins Gefängnis, sondern seine Kinder. Die haben inzwischen Revision eingelegt. Zum Beitrag …

Nicht einmal Brötchen: Neun Millionen Verkehrsbewegungen werden in der Region Stuttgart an einem normalen Wochentag gezählt. Viel zu viele Autos sind mit nur einem Menschen besetzt, eine Lösung wären Fahrgemeinschaften. Ernsthaft gefördert werden sie nicht. Zum Beitrag …

Strahlender Advent: Seit Juni dieses Jahres hat die EnBW viermal hochradioaktive Brennstäbe auf dem Neckar von Obrigheim nach Neckarwestheim transportiert. Der Transport berge viele Risiken und löse kein einziges Problem, sagen Antiatom-AktivistInnen. Zum Beitrag …

Kaum zu ertragen: Die Ermordung eines kurdisch-stämmigen Blumenhändlers im Herbst 2011 in Laichingen hat den NSU-Ausschuss im Landtag beschäftigt. Ob er Opfer des rechten Terrors war? Wie in vielen anderen Fällen, weiß man es nicht, weil in diese Richtung nicht ermittelt wurde. Zum Beitrag …

Der Ernst der Ampel ist unantastbar: Lichtanlagen für Fußgänger müssen menschliche Figuren zeigen, befindet das Stuttgarter Ordnungsamt – und weist damit eine Petition in die Schranken, die das Straßenbild mit den Comicgestalten Äffle und Pferdle aufpeppen wollte. Zum Beitrag …

Das Chaos der Welt :: Wer seinen Winter-Blues so richtig genussvoll feiern möchte, dem sei das Büchlein „Sabbat“ aus dem Stuttgarter Schmetterling Verlag ans Herz gelegt. Alles Fürchterliche dieser Welt, aufbereitet als schwarzhumorige, skurrile Poesie. Ein Genuss, meint Kontext-Redakteurin Anna Hunger, nicht nur für Hoffnungslose. Zum Beitrag …

Politik belästigen: Der Wetterer über Männer, Verbrecher und Politiker. Zum Beitrag …

Faktenfantasie: Ein Mann jagt die Mörder seiner Familie. Felix Randau inszeniert mit „Der Mann aus dem Eis“ eine wuchtige Rachestory rund um die Steinzeit-Mumie Ötzi. Faktenbasiert, philosophisch und hochaktuell, meint unser Filmkritiker. Zum Beitrag …

Ulm baut selbst: Im Vergleich zu München und Stuttgart sind die Mieten in Ulm noch bezahlbar. Das liegt nicht zuletzt an einer vorausschauenden Liegenschaftspolitik. Statt zu verkaufen, um Geld in die Stadtkasse zu spülen, erwirbt Ulm Grundstücke, um selbst zu bauen. Zum Beitrag …

