Über leere Kassen und freche Neonazis

Kontext auf Tour: Wir sind unterwegs. Vor der Bundestagswahl am 24. September wollen wir das Land erkunden. Wie tickt Baden-Württemberg? Die Berliner KollegInnen haben die Initative taz.meinland ins Leben gerufen, und wir sind als Baden-Württemberg-ExpertInnen mit dabei. Wie die Premiere in Mannheim verlief und was wir noch vorhaben, das steht in unserem Editorial. Zum Beitrag …

Hoppla, die Kasse ist leer: Zehn Jahre lang hat der BUND die Kasse des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 verwaltet. Jetzt ist sie plötzlich leer und AB-Sprecher Eisenhart von Loeper spricht von einem „schweren Gesetzesverstoß“. Zum Beitrag …

Happening für Neonazis: In Karlsruhe versammelt sich am Wochenende der harte Kern der rechtsextremen Szene zum größten Neonazi-Aufmarsch Deutschlands. Die Polizei bereitet sich mit mehr als 3000 Beamten auf einen der größten Einsätze der Landesgeschichte vor. Zum Beitrag …

AfD im Bunker: Die AfD legt sich mit JournalistInnen an. Sie beleidigt die LandtagskollegInnen der anderen Fraktionen so wüst, dass die wenig mit den Rechtspopulisten zu tun haben wollen. Die sitzen inzwischen in einem eigenen Gebäude und können ihre Aggressionen richtig ausleben. Zum Beitrag …

Kläger gegen Kontext: Unterdrückte Informationen, nicht wahrheitsgetreue Berichterstattung: Das ist die Haltung der AfD gegenüber der Presse. Sobald die aber in Sachen AfD-Recherche ihren Job gut macht, springt das braune Unterdrückungs-Netzwerk an. Zum Beitrag …

Demokratisches Vorhof-Flimmern: Das Parlament ist die Herzkammer demokratischer Politik. Im Landtag von Baden-Württemberg allerdings hat sich ein seltsamer Brauch eingeschlichen: Bei Plenarsitzungen herrscht auf den Regierungsbänken gähnende Leere. Zum Beitrag …

Brunnen für die Indios: Den Regenwald im Amazonasgebiet retten und zugleich die Armut dort bekämpfen, das sind die Ziele des Projekts Poema. Vor 25 Jahren gründete Willi Hoss den deutschen Ableger in Stuttgart. Zum Beitrag …

Aus eigener Kraft: Eigene Währung, eigene Felder, eigenes Solarkraftwerk: Das Elsass-Dorf Ungersheim versorgt sich nahezu komplett selbst. Auch größere Städte wollen sich zu nachhaltigen, sogenannten Transition Towns entwickeln. Ist das in Zeiten der Globalisierung überhaupt möglich? Zum Beitrag …

„Die Besatzung ist völkerrechtswidrig“: Seit dem Sechstagekrieg vor 50 Jahren steht das Westjordanland unter israelischer Besatzung. Annette Groth, Bundestagsabgeordnete der Linken, ist eine der wenigen ParlamentarierInnen, die sich für die Rechte des palästinensischen Volks einsetzt. Zum Beitrag …

Dem Freiherrn fehlen die Worte: Bis vor kurzem galt Christian Freiherr von Stetten noch als schärfster Merkel-Kritiker in der CDU. Das Umfragehoch der Kanzlerin hat den blaublütigen Bundestagsabgeordneten aus der hohenlohischen Provinz verstummen lassen. Zum Beitrag …

Das Gemüse auf den Friedhof: In Matti Geschonnecks Verfilmung des Eugen-Ruge-Romans „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ verläuft der Verfall einer Familie parallel zum Untergang der DDR. Ein exzellent inszeniertes Kammerspiel, meint unser Filmkritiker. Zum Beitrag …

Peter Lenk wird 70. Der plastische Anarchismus vom Bodensee auch: Zwei Anarchos vom Bodensee. Der eine über den anderen. Der Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix über den Überlinger Bildhauer Peter Lenk. Ein scharfes Vergnügen in Text und Bild.

