Über die Festtage ins Stadttheater Konstanz

Genug vom Festtagstrubel, Gänsebraten und Weihnachtsliedersingen? Wem der Sinn in diesen Tagen nach Kultur steht, wird im Stadttheater fündig. Über die Feiertage und an Silvester gibt es noch Karten für einige Produktionen, wie in einer Pressemitteilung der Konstanzer Spielbühne zu lesen ist.

Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt noch einmal „Quijote“ auf die Theaterbühne. In der Konstanzer Uraufführung philosophiert das Schauspielensemble lustvoll und mit einer großen Portion Humor über das Erbe dieses Klassikers und stürzt sich kopfüber in die Abenteuer unserer heutigen Zeit. Der zweite Weihnachtsfeiertag hält „Tot sind wir nicht“ in der Spiegelhalle bereit. Auf skurril-komische Weise wird von großen Träumen erzählt und gezeigt, dass Sehnsüchte kein Alter kennen. Ute K. (Sabine Martin) und Beate (Angelika Bartsch) verticken die Medikamente von Ute K.s todkrankem Mann Willy. Sie brauchen Geld, um sich ihren großen Traum zu erfüllen. Auch zwischen den Jahren wird „Tot sind wir nicht“ sowie im Stadttheater „Shockheaded Peter“ gezeigt.

An Silvester kann man im großen Haus mit dem schrillen „Shockheaded Peter“ den Abend einläuten. Dabei wird es bunt, schräg und völlig verrückt. Unterstützt wird das Schauspielensemble durch die Band „Die böhzen Buben“, die den schräg-makabren Musikstil bestens umsetzen. In der Spiegelhalle wird „Tot sind wir nicht“ gezeig. Das musikalisch-heitere „Wo mein Herz zuhause ist“ in der Werkstatt ist ausverkauft.

Natürlich kommen auch Kinder während der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren auf ihre Kosten. Im Stadttheater zieht „Die wilde Sophie“ ihr Publikum ab sechs Jahren in den Bann. Und in der Werkstatt laden Sarah Siri Lee König und Jonas Pätzold bei „Psssst!“ (ab 4 Jahren) auf eine witzige Reise ins Land der Töne ein.

Das gesamte Programm über Weihnachten und Silvester findet sich hier. Karten sind im KulturKiosk (Wessenbergstr. 41) erhältlich, Tel. 07531-900 2150 oder E-Mail theaterkasse@konstanz.de.

MM/ans; Bild: © Ilja Mess