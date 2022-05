Stadtjubiläum: 1250 Jahre Überlingen

Sichtlich stolz präsentierten Oberbürgermeister Jan Zeitler (links im nebenstehendem Bild) und Kulturreferent Michael Brunner vergangene Woche bei einer Pressekonferenz das Programm für das kommende Überlinger Stadtfest. Am 15. Mai 2022 wird der Neustart des Stadtjubiläums mit einem Museumsfest gefeiert. Das neue Festprogramm wird einen Zeitraum von anderthalb Jahren umfassen, bis zur Herausgabe der großen Stadtchronik Ende 2023.

Mehr als 100 geplante Veranstaltungen bieten ein vielfältiges Programm für unterschiedliche Zielgruppen von 4 bis 99 Jahren. Ein durchgängiger Schwerpunkt des Festprogramms bilden die Stadtgeschichte, deren Aufarbeitung und Vermittlung vom Mittelalter bis zum heutigen Mittelzentrum. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Angebote aus den Kultursparten Musik, bildende Kunst, Tanz, Theater und Literatur.

Ein neu erschienenes, 79 Seiten starkes Programmbuch präsentiert ausgewählte Höhepunkte des Veranstaltungsprogramms, das auf der Website kontinuierlich aktualisiert wird. Zum Auftakt steht eine bedeutsame Etappe der Stadtgeschichte im Mittelpunkt des Veranstaltungsprogramms: das 150-jährige Jubiläum der städtischen Sammlungen. Vor 150 Jahren wurde das damals so genannte „Kulturhistorische und Naturalien-Kabinett“ der Stadt Überlingen im Zeughaus am Seeufer gegründet, damals eines der ältesten Museen der gesamten Bodenseeregion und darüber hinaus.

Wie aktuelle Forschungen zeigen, gab es in Überlingen sogar schon im frühen 18. Jahrhundert eine öffentliche museale Sammlung – eines der ältesten Beispiele dieser Art. Aus der längst verschollenen Sammlung hat sich ein spektakulärer altägyptischer Mumienkopf erhalten, mit dem sich derzeit die Archäologen der Reiss-Engelhorn-Museen der Stadt Mannheim mit naturwissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigen. Demnach handelt es sich bei dem Mumienkopf, der sich seit 1709 im Überlinger Rathaus befand, um den ältesten Mumienimport nach Süddeutschland, zugleich um den zweitältesten nach Deutschland. Er war Bestandteil einer der frühesten öffentlichen Ägyptensammlungen in Europa, die von ihrem Stifter Franz Mader 1709 in einem gedruckten Sammlungsführer dokumentiert wurde.

Text: MM/hr

Bilder: Kulturamt Überlingen / H.Reile

Empfehlung der seemoz-Redaktion; KonstanzerInnen, die nach Überlingen wollen, sollten ihr Auto besser zuhause stehen lassen. Denn von Wallhausen aus gibt es eine Schiffsverbindung nach Überlingen. Stündliche Abfahrt ab 7.12 Uhr, letzte Rückfahrt von Überlingen nach Wallhausen um 18.42 Uhr, Fahrzeit ca. 20 Minuten. Weitere Infos dazu unter: http://personenschifffahrt-bodensee.de