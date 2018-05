Sommer-Festival mit Partystimmung im Burghof

Am 6. Juli beginnt an der Donau der Sommer: 24. Zelt-Musik-Sommer-Festival in Tuttlingen – Honberg-Sommer präsentiert Graham Nash und Steve Earle, die Guano Apes, Gotthard, Gregor Meyle und viele mehr – Schon fünf ausverkaufte Abende, zwei Drittel der Karten bereits vergriffen: InteressentInnen sollten sich sputen.

Über sechs Wochen vorm Start ins 24. Zeltspektakel sind alle Dauerkarten sowie bereits fünf der 16 Festivalabende des Tuttlinger Honberg-Sommers (6. bis 22. Juli) ausverkauft (drei weitere stehen kurz davor) und mehr als zwei Drittel der verfügbaren Tickets vergriffen. Für die Konzerte von Shooting Star Wincent Weiss („Musik sein“, „Feuerwerk“, „Frische Luft“), Schweiz-Rockexport Gotthard, Manfred Mann’s Earth Band und Pollina/Schmidbauer/Kälberer („Süden“) und für die A Cappella Nacht gibt es keine Karten mehr – und bis zum Festivalstart am 6. Juli dürften noch einige ausverkaufte Events dazu kommen.

Woodstock-Legende Graham Nash

Für den Auftakt mit Höhner und Wirtschaftswunder am 6. Juli und für Gregor Meyle (Montag, 9. Juli) oder The Baseballs (12. Juli) sollten sich Interessierte jetzt beeilen. Außerdem haben die Festivalmacher für ihr Festival in der Burgruine mit Woodstock-Musiklegende Graham Nash (Crosby, Stills, Nash & Young), der am 8. Juli ein Doppelkonzert mit Steve Earle & The Dukes spielt, Guano Apes um Frontfrau Sandra Nasic (13. Juli) oder Songwriter Nico Santos („Rooftop“, am 14. Juli mit Lions Head und Alina) weitere „Kracher“ im Line Up, das einmal mehr ein fettes Aufrufezeichen in der süddeutschen Festivallandschaft setzt.

Er feierte frühe Erfolge mit den Hollies, die er Ende der 1960er Jahre verließ, um Crosby, Stills & Nash zu gründen, die dann 1969 gemeinsam mit Neil Young beim legendären Woodstock-Festival spielten, Millionen von Platten verkauften und zahlreiche Welthits feierten. Graham Nash bringt nach Tuttlingen seinen Kumpel Steve Earle mit – der Country-Rocker ist selbst zweifacher Grammy-Gewinner. Beide gemeinsam am 8. Juli für eines ihrer wenigen Europa-Konzerte zum Honberg-Sommer nach Tuttlingen zu locken, kann man getrost als echten Coup der Honberg-Macher bezeichnen.

Die Apes in Neuauflage

Die Guano Apes wurden 1994 in Göttingen gegründet. Die Band um die ebenso stimmgewaltige wie charismatische Frontfrau Sandra Nasic legte 1997 das Megaseller-Debütalbum „Proud Like A God“ vor und stand damit gleich über ein Jahr lang in den Charts. Mit dem zweiten Album räumte das Quartett zwischen 1998 und 2000 Gold und Platin für Alben und Singles ab, wurde mit dem ECHO und dem Comet ausgezeichnet und für den MTV-Award nominiert. International wurden die Apes mit Millionen verkaufter Tonträger zu einer der erfolgreichsten deutschen Bands. Umso überraschender die Auszeit, die die Band Anfang der 2000er ankündigte. Erst 2011 folgt das Comeback-Album „Bel Air“. Mit der remasterten Neuauflage des Debütalbums „Proud Like A God XX“, die neben sechs Neuinterpretationen auch Coverversionen von Eminem, David Bowie und Depeche Mode enthält, sind die Guano Apes am 13. Juli in Tuttlingen live zu Gast.

Ein junges Dreierpackage (nicht nur) für ein junges Publikum folgt einen Tag später, am 14. Juli: „Das sind drei Acts an einem Abend, von denen wir noch sehr viel hören werden, garantiert!“, ist Festivalchef Michael Baur überzeugt, wenn er von Nico Santos spricht, der zwar erst 24, aber bereits einer der erfolgreichsten deutschen Songwriter ist. 2016 schrieb er zusammen mit Mark Forster den EM-Song „Wir sind groß“. Mit Topic veröffentlichte er den mit Platin in Deutschland und Australien ausgezeichneten Hit „Home“ und mit seiner Single „Rooftop“ landete der deutsch-spanische Songwriter 2017 seinen ersten Solo-Erfolg.

Pop-Sängerin Alina besticht durch ihre ansteckende Fröhlichkeit und überzeugt mit einer bombastischen, aufwühlenden Stimme, die sogar an Adele erinnert. Die energiegeladene Newcomerin bringt auf ihrem Debüt-Album „Die Einzige“ gnadenlos offene Songs wie „Nie vergessen“ und ein Liveprogramm, in dem sich balladeske Nummern und tanzbare Tracks abwechseln. Lions Head schließlich verbindet pulsierende Beats mit authentischem Songwriting, wenn Sänger Ignacio „Iggy“ Uriarte elektronische Loops mit folkigen Gitarren und treibende Rhythmen mit melodiösen Hooks vermischt. Mit seinem Projekt Lions Head landete der New Yorker mit den Singles “When I Wake Up“, “See You“ und “True Love“ gleich mehrere Radiohits.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Darüber hinaus warten ein Auftaktabend mit der schrägen Schlagertruppe Wirtschaftswunder mit ihren Frontleuten Helga und Oswald und der Kölner Kultband Höhner („Wenn nicht jetzt, wann dann?“, „Viva Colonia“ u.v.a.) am 6. Juli. Das garantiert ein Konzert mit bester Partystimmung.

Gregor Meyle ist ein Musiker, der eher für die ruhigen Töne steht (9. Juli). The Baseballs bringen am 12. Juli den Rock’n Roll der 50er Jahre auf den Berg. Singer/Songwriter Joel Brandenstein spielt am 19. Juli ein Doppelkonzert mit der Wahl-Berlinerin Elif in Tuttlingen. Wirtz (20. Juli) steht für Alternativrock mit starken deutschen Texten, während Gernot Hassknecht die Kabarettsparte abdeckt (17. Juli). Die Bandbreite des Tuttlinger Festivals unterstreichen die A Cappella Nacht mit Acoustic Instinct, HörBand und The Ringmasters am 17. Juli und das Honberg-Sommer-Varieté „Zoophobia“ am 15. Juli. Den musikalischen Schlussakkord setzen bei der „schwarzen Nacht“ am 22. Juli die beiden Bands Versengold & Letzte Instanz – ein Konzert nicht nur für Freunde der Mittelalter-Szene, das zwei volle Konzertsets mit rockigen Klängen bringt.

Neben dem Musikprogramm im Zelt bietet die 24. Auflage des Festivals das spezielle Honberg-Sommer-Flair mit Festivalatmosphäre, Biergartenstimmung (s. Foto), abwechslungsreicher Gastronomie sowie Kinder- und Seniorenprogramm in einer der schönsten Festivallocations im Süden. Die Ruine der altwürttembergischen Festung Honberg im Herzen von Tuttlingen zieht alljährlich auch Festivalfans an, die von weither in die Donaustadt reisen. „Das Festival Line Up mit seiner großen Bandbreite und reichlich Abwechslung sollte zugkräftig genug sein, dass im Juli wieder Zehntausende von Festivalfans aus dem ganzen Südwesten nach Tuttlingen kommen“, geben sich Geschäftsführer Michael Baur und Programmchef Berthold Honeker optimistisch.

Der Vorverkauf läuft. Tickets gibt es in der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, aber auch über den telefonischen Kartenservice unter Tel. 07461/910996. Das Festivalprogramm, viele weitere Infos und Tickets gibt’s im Internet unter www.honbergsommer.de.

MM/hpk (Foto: Tuttlinger Hallen)