seemoz-Tipps für’s Wochenende

Glaubt man den Wetterprognosen, dann knallt uns die kommenden Tage die Sonne auf den Buckel. Klingt nach Badewetter und Grillvergnügen. Wem dennoch der Sinn nach gehobener Kultur in eher schattigen Räumlichkeiten steht, der begebe sich ins Konstanzer Stadttheater, denn dort wird einiges geboten. Und auch auf einen eher sportiven Termin sei aus völkerverbindenden Gründen im Sinne der Menschlichkeit erneut aufmerksam gemacht.

Schon heute, Freitag, 19 Uhr, hält Theaterchef Christoph Nix einen ca. 35-minütigen Vortrag. Sein Thema: Das Recht auf Glück und der Wunsch nach Gerechtigkeit. Ob Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat, rasch per Bahn nach Konstanz kommt, um sich Nahrung für seinen siechen Wahlkampf abzuholen, ist noch unklar. Der Eintritt ist frei. Eingehende Spenden werden für Theater in Afrika verwendet.

Am Sonntag, 11.6., 18 Uhr, bietet die Werkstatt des Theaters eine spannende Autorenlesung an. Zum 70. Todestag am 5. Februar 2017 von Hans Fallada hat der Historiker und Journalist Andre Uzulis (Bild) – der vor einigen Jahren für gerade mal vier Monate Chefredakteur des Südkurier war, weil er mit den Verlagsoberen im Clinch lag – eine neue Biografie über einen der beliebtesten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts („Kleiner Mann, was nun?“ und „Jeder stirbt für sich allein“) vorgelegt. Auf der Grundlage neuer Dokumente wird Uzulis ein erweitertes Bild des populären Schriftstellers im zeitgeschichtlichen Kontext zeichnen. Wer war jener Rudolf Ditzen aus gut bürgerlichem Hause, der sich Hans Fallada nannte und zeitlebens mit sich, seinen zahlreichen Süchten und Charakterschwächen rang? Was zeichnete ihn beruflich wie privat aus?

seemoz hat bereits im Vorfeld ausführlich berichtet, möchte aber nochmal ausdrücklich auf diesen Termin hinweisen: Ebenfalls am Sonntag, aber schon ab 10 Uhr, lädt das Café Mondial auf dem Sportplatz am Schänzle zum „Kicken gegen Rassismus“ ein. 20 Teams werden unter dem Motto antreten: „Es geht nicht ums Gewinnen, es geht um ein Leben miteinander in Frieden und Freiheit. Wir wollen gemeinsam Rassismus vom Platz kicken!“ Dazu gibt es Infostände von hiesigen NGOs und Kurzbeiträge von Menschen aus aller Welt. Für Getränke und Essen ist natürlich auch gesorgt.

