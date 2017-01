Peter Lenk und „Bild“

Bodensee-Bildhauer Peter Lenk äußert sich im Interview zum Abschied von „Bild“-Chef Kai Diekmann, der den Springer-Konzern verlässt. Für Lenk kein Grund zum Jubeln. Und Lidl-Chef Dieter Schwarz mischt die Hochschul­landschaft auf. Nur zwei Top-Themen der neuen Kontext-Ausgabe.

Lidl lohnt sich – für einen: Der reichste Baden-Württemberger ist Dieter Schwarz. Dem großen Unbekannten gehört der Discounter Lidl, der Einzelhandel, Bauernhöfe und Innenstädte im Griff hat. Nun mischt der Milliardär aus Heilbronn die Hochschullandschaft auf. Unter tatkräftiger Mithilfe von Ex-Politikern. Zum Beitrag …

Eliten mit Sehschwäche: Die Kluft zwischen Arm und Reich ist eine Zündschnur für Rechtspopulismus im Land – davon ist der Soziologe Michael Hartmann überzeugt. Ein Gespräch über Sehen und Nichtsehenwollen und Winfried Kretschmann, der zur richtigen Elite gewechselt ist. Zum Beitrag …

Mensch oder Roboter: Wenn über Industrie 4.0 – also die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt – diskutiert wird, denkt man an Roboterarme in der Produktionshalle, 3-D-Drucker und Pflegeroboter. Und schnell stellt sich die Frage, ob am Ende der Mensch noch gebraucht wird. Zum Beitrag …

Weg mit den Klammern: Reflexartig verlangen Law-and-Order-Freaks, vor allem in der Union, nach jedem Terroranschlag neue Gesetze, neue Behörden, neue Kompetenzverteilung. Es sind dieselben, die seit Jahren in Amt und Würden sind, und damit verantwortlich für tatsächliche oder vermeintliche Versäumnisse. Zum Beitrag …

Die Axt in den STZN: Wenn AfD auf Unvermögen trifft, kann es schon mal herb werden. So geschehen Anfang Januar, als sich Leserinnen und Leser des Anzeigenteils der STZN verwundert die Augen rieben. Zum Beitrag …

Hilfe für Snowdens Helfer: Verrückt: Edward Snowden hatte keinen Plan für die Zeit nach seinen Enthüllungen. Nur unglaubliches Glück, dass ihn Flüchtlinge in Hongkong aufgenommen und beschützt haben. Ein Journalist vom „Handelsblatt“ hat sie besucht, ihre schlimmen Lebensumstände gesehen – und sammelt jetzt Spenden für Snowdens Schutzengel. In Kontext erklärt er, warum. Zum Beitrag …

Kobra ins Körbchen: Der Chef von „Bild“, Kai Diekmann, 52, verlässt Springer. Unklar ist, warum. Für den Bildhauer Peter Lenk ändert das nichts daran, dass sein „Pimmel über Berlin“ bleiben muss. Als Denkmal für einen, der in Sperma gebadet habe. Zum Beitrag …

Du, Du, Du: Dass die Liberalen holzen, drohen und taktieren auf der Stuttgarter Opernbühne, hat Tradition. Was sich Christian Lindner zu Dreikönig 2017 leistete, sprengte den Rahmen des Üblichen. Mit einem großen „Du, Du, Du“ will der FDP-Chef zurück in den Bundestag. Zum Beitrag …

Wunschkonzert der Oper: Die Sanierung des Stuttgarter Opernhauses entpuppt sich bei näherer Betrachtung als großes Wunschkonzert. Und alle singen mit, vorneweg die Intendanten. Nur eine Stadträtin weigert sich. Zum Beitrag …

Abgründige Romanze: Ein deutscher Film über einen Holocaustforscher und seine jüdische Assistentin, die sich in ihn verliebt – klingt nach Schnarch. Doch „Die Blumen von gestern“ von Chris Kraus ist eine Romanze überm Abgrund, die mit vielen Tabus der offiziellen Erinnerungskultur bricht. Zum Beitrag …

Stinkbomben: Der Wetterer über Abhören, Zuhören und einen Richter, der schwarz sieht für die deutsche Justiz. Zum Beitrag …

Oh, wie schön ist Biberach: Der Endloswitz geht in die x-te Runde: Schwaben gegen BerlinerInnen. Oder war es anders rum? Man weiß es nicht. Die ursprüngliche und nachvollziehbare Aufregung über die reichen Schwaben, die die Ärmeren aus dem Kiez drängen, ist in Berlin seit Jahren einem Running-Schwaben-Gag gewichen. Und jetzt kommt Biberach. Zum Beitrag …

MM/hpk