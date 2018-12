Osner steht immer noch in der Kreide

Sie erinnern sich? Um dem Konstanzer Thea­ter dick­strahlig ans Bein zu pinkeln, ließ SPD-Bürger­meister Andreas Osner für min­des­tens 17.000 Euro ohne Absprache mit den zustän­di­gen Gremien ein völlig unnützes Gutachten erstellen, das belegen sollte, dass die Auf­füh­rung von „Mein Kampf“ dem Ansehen von Stadt und Theater geschadet habe. Da Osner seine Schulden partout nicht begleichen will, zeigt ihm nun das Theater, wie das geht und lädt zu einer Benefiz-Veranstaltung.

Die Ankündigung zum fröhlichen Stelldichein liest sich locker und flockig. „Früher war alles besser!“ Ist das so? Wie auch immer, im Theater knallt am Donnerstag Abend, so der Einladungstext, „Vergangenheit auf Gegenwart. Verblichene MusikerInnen, verkörpert durch Ensemblemitglieder treffen auf noch lebende Singer-Songwriter, Weltgrößen auf Localheros. Für alle gelten die Regeln: nur eigene Songs und sieben Minuten Zeit. Begleitet werden die Künstler von einer Live-Band. Den Sieger kürt das Publikum. Fernseher aus, Laptop zu, Tablet weg und kommt zu einem bunten Abend mit Beiträgen unseres Ensembles und Gästen.“

Das Ziel der Veranstaltung ist klar umrissen: „Wir spielen die Kosten für das überflüssige Mediengutachten rund um die Produktion „Mein Kampf“ ein und geben die Spenden an karitative Einrichtungen in Konstanz.“ Eine gute Idee, aber leider dünsten zur gleichen Zeit die RätInnen im Ratssaal vor sich hin und verabschieden in einer quälend langen Sitzung den kommenden Haushalt der Stadt. Nur nebenbei: Wahrscheinlich wird dabei erneut eine Mehrheit dafür stimmen, für das Bodenseeforum einen „Betriebskostenzuschuss“ über rund 650 000 Euro durchzuwinken. Man gönnt sich ja sonst nichts. Für die Kohle könnte Osner fast 40 Gutachten zusammenschustern lassen, dazu sicher eines, das sich mit seiner Eignung als Bürgermeister beschäftigt. Zumindest das hätte Sinn.

Wann? Donnerstag, 13.12. ab 20 Uhr. Wo? Stadttheater Konstanz. Eintritt auf Spendenbasis für karitative Zwecke (Empfehlung: Euro 10).

MM/hr (Bild: Theater Konstanz)