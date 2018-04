Ein Konstanzer Pop-Chor rockt das Konzil: „KONZIL MEETS POP – IN THE MIRROR“ ist das Motto des A-cappella-Konzerts des Konstanzer Chorohnenamen am Samstag, 21. April, um 20 Uhr im oberen Saal des Konstanzer Konzils.

Eine Zeitreise mit mitreißenden Rock-Songs und gefühlvollen Pop-Balladen von den 70er-Jahren bis in die Neuzeit will der Chor präsentieren. Michael Jacksons Klassiker „Man in the Mirror“ in einer acht-stimmigen Chorversion und das altehrwürdige Konstanzer Konzilgebäude liefern das Motto des Abends.

Seit seiner Gründung 2009 nimmt der Chorohnenamen in Konstanz und Umgebung seinen Platz als gemischter Pop- und Rock-Chor ein. Er startete mit weniger als 10 Mitgliedern und ist jetzt auf rund 60 Sängerinnen und Sängern aller Altersgruppen angewachsen, der wöchentlich im Musiksaal der Wallgutschule probt. Das Repertoire aus bis zu achtstimmigen Rock- und Pop-Liedern wächst stetig und umfasst Stücke von Adele bis Elvis, von den Bee Gees bis zu den Toten Hosen und Toto. Chorleiter ist seit 2009 Matthias Weisgerber.

Der Chorohnenamen gibt regelmäßig Konzerte; die letzten auf der „Alten Fähre“ im Konstanzer Hafen, im Wolkensteinsaal, in Hedicke’s Terracotta und in der Party-Location „Alte Schachtel“ waren mit bis zu 250 Gästen gut besucht. Im August 2015 reiste der Chor in die Konstanzer Partnerstadt Tábor und trat gemeinsam mit dem einheimischen Domino-Chor beim Stadtfest auf, eine weitere Reise nach Tábor ist für September 2018 geplant.

MM

Eintritt 10 Euro im Vorverkauf bei BuchKultur Opitz, St.-Stephans-Platz 45 in Konstanz, Tel. 07531-24171 und 12 Euro an der Abendkasse. Weitere Details unter www.chorohnenamen.de