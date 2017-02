KIK-Festival: Kabaretthochburg Kreuzlingen

Heute Abend im Kreuzlinger Dreispitz fällt der Startschuss für das mittlerweile fünf­zehnte KIK-Festival. Kabarett in Kreuzlingen bietet die kommenden Monate erneut ein starkes Programm, das KIK-Macher Micky Altdorf zusammengestellt hat. Eingeläutet wird das Schaulaufen diverser Größen der gepflegten (Polit-)Unterhaltung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von Michael Elsener, der in der eidgenössischen Kabarettszene längst einen festen Platz einnimmt. Doch das ist erst der Anfang.

Da werden Kabarett-FreundInnen in der Region laut und vernehmlich mit der Zunge schnalzen, wenn sie sich über das Programmheft beugen und lesen, wer hier bis Anfang Mai alles aufschlägt: Andreas Rebers (Foto), Michael Krebs, Ulan & Bator, Daniel Ziegler, Alfred Dorfer, Simon Enzler und Urban Priol. Elsner und Priol treten in der Dreispitz-Halle auf, die anderen, oft auf eigenen Wunsch, im eher kleinen und beschaulichen Theater an der Grenze.

Erfreuliches hatte Micky Altdorf bei einer Pressekonferenz zu berichten. Der Abend mit dem deutschen Kabarett-Star Andreas Rebers: „Bevor ich überhört werde, werde ich lieber falsch verstanden“, ist jetzt schon ausverkauft. Ähnliches wird man wohl auch bald vermelden können, wenn der Österreicher Alfred Dorfer anrückt. Vorsichtshalber sind für ihn gleich zwei Auftritte vorgesehen. Eine rasche Kartenreservierung, und das gilt für alle anderen Auftritte auch, ist deshalb anzuraten.

Als Altdorf vor nunmehr fünfzehn Jahren das KIK aus der Taufe gehoben hat, gab es nicht wenige, die an einem längeren Fortbestand das Festivals zweifelten. Man vermutete damals eher, es würde sich – Standort Kreuzlingen! – um eine kabarettistische Eintagsfliege handeln. Doch falsch gedacht. Zäh und hartnäckig blieb Micky Altdorf, im Hauptberuf Lehrer, dran an seiner Idee, hochwertiges Kabarett in die Grenzstadt zu holen. Fakt ist: Das KIK-Festival ist das Kabarettfestival in der Schweiz mit der höchsten Dichte an internationalen Preisträgerinnen und Preisträgern. Und da klingt es auch überhaupt nicht arrogant, wenn Altdorf jüngst erklärt: „Unser Ziel lautet weiterhin, Kreuzlingen zur Kabaretthochburg am Bodensee auszubauen“. Da kann man ihm nur jede Menge Glück wünschen.

Das Programm im Überblick

Donnerstag, 9. Februar, Dreispitz: Michael Elsener

Mittwoch, 1. März, Theater an der Grenze: Andreas Rebers

Donnerstag, 2.März, Theater an der Grenze: Michael Krebs

Freitag, 3. März, Theater an der Grenze: Ulan&Bator

Donnerstag, 9. März, Theater an der Grenze: Dani Ziegler

Freitag, 10. März, Theater an der Grenze: Europa (Thurgauer Abend)

Do/Fr 4. und 5. Mai, Theater an der Grenze: Alfred Dorfer

Samstag, 6.Mai, Theater an der Grenze: Simon Enzler

Samstag, 20. Mai, Dreispitz: Urban Priol

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Weitere Details zum Programm und den Preisen der einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite des Festivals: www.kik-kreuzlingen.ch. Direkt zu den Infos zum Ticketverkauf geht es hier.

H. Reile