Guter Start für die Dali-Ausstellung

(hr) Bereits am ersten Wochenende fand die am 16. März eröffnete Sonderausstellung in der Städtischen Galerie in Überlingen großen Zuspruch. Salvador Dalí zählt zu den populärsten und zugleich rätselhaftesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahr­hunderts. Die Ausstellung in Überlingen ist die erste große Dalí-Ausstellung in Süddeutschland seit fast 30 Jahren, die sich systematisch der Biografie und dem Werk von Dalí widmet. Überlingen erwartet einen neuen Besucherrekord.