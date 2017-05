Während Ministerpräsident Kretschmann den Adel für seine Verdienste preist, bestreiken Beschäftigte die fürst­lichen Kliniken in Isny-Neutrauchburg. Sie bekom­men bis zu 15 Prozent weniger Lohn als in anderen Kranken­häusern. Dies und anderes Lesens­werte in der neuen Kontext.

Feuer unterm Dach: Die Grünen hängen im Umfragetief bei Werten fest, die noch unter jenen nach der schmerzlichen Wahlniederlage von 2013 liegen. Da wird nicht nur guter Rat immer teurer, auch ungefragte Ratgeber machen sich unbeliebt. Selbst wenn sie Winfried Kretschmann heißen. Zum Beitrag …

Stachel gegen Abnicken: Zoff in der IHK: Das Präsidium der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart will den FDP-Mann und Ex-Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl zum neuen Hauptgeschäftsführer machen. Die kammerkritische Kaktus-Initiative fährt ihre Stacheln aus gegen diese Hinterzimmer-Personalie. Zum Beitrag …

„Geiz ist geil, Waldburg-Zeil“: Während Ministerpräsident Kretschmann den Adel für seine Verdienste preist, bestreiken Beschäftigte die fürstlichen Kliniken in Isny-Neutrauchburg. Sie bekommen bis zu 15 Prozent weniger Lohn als in anderen Krankenhäusern, sagt Verdi. Zum Beitrag …

Die Bigotterie des „Schwabo“: Die „BamS“ machte den Sex einer Bürgermeisterin öffentlich und zur Reißer-Story. Der Boulevard tritt die Geschichte genüsslich breit. Die Redaktion des „Schwarzwälder Boten“ findet all das höchst „unangemessen“, weil Privatsache. Und tritt die ganze Geschichte noch viel breiter. Zum Beitrag …

In der Kaserne grüßt das Murmeltier: Im Verteidigungsministerium scheint schon wieder Zurückrudern angesagt, was die Umbenennung von Kasernen angeht. Dabei gibt es auf alle Fragen nach dem Umgang mit Wehrmachtsbezügen bei der Bundeswehr schon Antworten. Zum Beitrag …

Besserwessis mit 96 Prozent: Der Wetterer lobt heute ausnahmsweise einmal. Und zwar den Stuttgarter Dichter und Revolutionär Georg Herwegh, der dieser Tage seinen 200sten Geburtstag feiern würde. Zum Beitrag …

Erdoğans Betrug: Die Kontext-Kolumnistin erlebt im Exil, weit fort von Zuhause, einen schmerzlichen Verlust. Ihre Mutter stirbt überraschend. Und die verfolgte Tochter kann nicht einmal zu ihrer Beerdigung in die Türkei reisen. Zum Beitrag …

Kuhhandel am Synergiepark: Die Allianz will aus dem Stuttgarter Talkessel in den Vorort Vaihingen ziehen – auf einen Sportplatz mitten in einem Grünzug. Ein dezenter Hinweis auf die Gewerbesteuer genügt, und die Stadt tanzt nach der Pfeife des Versicherers. Doch vor Ort regt sich Widerstand. Zum Beitrag …

Kapital über der Stadt: Im internationalen Wettbewerb balzen Städte um die Gunst finanzstarker Investoren. Um diese anzulocken, braucht es kostspielige Großprojekte. Das behindert sinnvolle Stadtentwicklung. Zum Beitrag …

Die Zukunft ist leider undicht: Wichtige Männer mit dicken Autos treffen sich im Stuttgarter Schloss. Zu einem Autogipfel, der aber so nicht heißen soll. Die grün geführte Regierung spricht von einem strategischen Dialog, an dem auch Brigitte Dahlbender vom BUND teilnehmen darf. Ganz hinten in einem dunklen Eck. Zum Beitrag …

