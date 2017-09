Ehrung für den „literarischen Sekretär der Region“

Hommage für Manfred Bosch: Der „literarischer Sekretär der Region“ aus Konstanz wird in diesem Jahr 70. Als Geburtstagsgeschenk gleichsam erscheint in diesen Tagen ein Buch im Südverlag, in dem 26 Freunde und Weggefährten, darunter solch prominente Kollegen wie Martin Walser und Adolf Muschg, ihre literarische Aufwartung machen – auch als Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung gedacht, welche die Herausgeber Inga Pohlmann und Siegmund Kopitzki kuratiert haben und die von September bis November 2017 im Hesse Museum Gaienhofen zu sehen sein wird.

Der Schriftsteller, Publizist und Herausgeber Manfred Bosch hat sich mit unerschöpflicher Neugier und Arbeitslust über Jahrzehnte zu einem vielfach preisgekrönten Literaturforscher des Südwestens entwickelt, zu einem „literarischen Sekretär der Region“, wie ihn Martin Walser anerkennend charakterisierte. In diesem Jahr wird Manfred Bosch siebzig Jahre alt, und der Südverlag nimmt dies zum Anlass, dem Jubilar ein Lesebuch der besonderen Art zu widmen.„Manfred Bosch – Literarischer Sekretär der Region“, herausgegeben von Siegmund Kopitzki und Inga Pohlmann, erscheint am 11. September 2017.

Für diese Freundschaftsgabe haben 26 teils langjährige Freunde und Weggefährten sehr persönliche Stücke und Essays geschrieben, darunter auch prominente Kollegen wie Martin Walser und Adolf Muschg. Herausgekommen ist eine abwechslungsreiche Anthologie, die mit bewusst subjektiven und mitunter kuriosen Annäherungen an den Kosmos von Boschs Schaffen regelrecht zum Schmökern einlädt. Jeder Beiträger findet einen ganz eigenen Zugang – über Anekdoten, Fotos oder die individuelle Bosch-Lektüre. Alle aber leisten erstklassige Schreibarbeit zu Ehren einer schillernden Gelehrtenfigur.

Über Manfred Bosch Manfred Bosch hat die Literaturgeschichte des Südwestens immer wieder neu vermessen, publizistisch bereichert und dokumentiert. Sein magnum opus „Bohème am Bodensee. Literarisches Leben am See von 1900 bis 1950“ ist nur eines von mehr als fünfzig Büchern, die er veröffentlicht hat. Besondere Verdienste erwarb sich Bosch mit Porträts vergessener und von den Nationalsozialisten verfolgter Schriftsteller.

Eine Handvoll „Lyrische Readymades“ von Manfred Bosch selbst, kurze bis ultrakurze Gedichte aus der Feder des Jubilars, runden den Band ab. Viele Abbildungen und Farbtafeln werten ihn zusätzlich auf. Er ist auch als Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung gedacht, welche die Herausgeber Inga Pohlmann und Siegmund Kopitzki kuratiert haben und die von September bis November 2017 im Hesse Museum Gaienhofen zu sehen sein wird.

Siegmund Kopitzki, Inga Pohlmann: Manfred Bosch – Literarischer Sekretär der Region

2017, Originalausgabe. 240 Seiten. Mit ca. 50 Abbildungen, gebunden mit Schutzumschlag. Südverlag. ISBN: 978-3-87800-107-2. € 22 [D]