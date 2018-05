„Deutschlands unbezahlte Griechenland-Schulden“

Der Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ ist es zu danken, dass Argyris Sfountouris, ein Überlebender des Massakers von Distomo (Griechenland), nach Konstanz kommt. Er wird am morgigen Dienstag an verschiedenen Orten einen ganzen Tag lang aus seinem Leben, von seinem Überleben und seinem Kampf um Entschädigung und offizielle Anerkennung des Massakers als Kriegsverbrechen berichten.

Am 15. Mai will er vormittags im Wolkensteinsaal vor Schulklassen aus Singen und Konstanz (Suso-, Ellenrieder und Humboldt-Gymnasium, Geschwister-Scholl-Schule, Theodor-Heuss-Realschule, Wessenbergschule und Gemeinschaftsschule) sprechen. In der Werkstatt des Stadttheaters wird Argyris Sfountouris dann ab 20 Uhr unter dem Titel „Deutschlands unbezahlte Schulden und der Kampf der Überlebenden“ von seinem Kampf um Gerechtigkeit berichten, und Patric Seibel wird Auszüge aus Argyris Sfountouris‘ Biografie lesen.

Bis heute entzieht sich Deutschland seiner Verantwortung für die Zerstörungen und Verbrechen während der Besatzung Griechenlands. Hunderttausende Menschen kamen um oder wurden ermordet, das Land wirtschaftlich völlig ruiniert. Bis heute weigert sich die Bundesrepublik, Reparationszahlungen oder Entschädigungen für die Opfer von Kriegsverbrechen zu zahlen, obwohl das Londoner Schuldenabkommen von 1953 den Moment der deutschen Wiedervereinigung klar als Ende des Zahlungsmoratoriums definiert.

Argyris Sfountouris ist knapp vier Jahre alt, als deutsche Soldaten am 10. Juni 1944 sein Heimatdorf Distomo überfallen. Sie ermorden 216 Menschen, darunter seine Eltern. Argyris überlebt wie durch ein Wunder. Er wächst in einem Kinderdorf in der Schweiz auf, wird Lehrer, Entwicklungshelfer, Übersetzer und Autor. Gemeinsam mit den Bewohnern von Distomo hat er vor mehr als 20 Jahren die Bundesrepublik herausgefordert. Bis heute kämpft er um Entschädigung und offizielle Anerkennung des Massakers als Kriegsverbrechen. Argyris Sfountouris berichtet von seinem Kampf um Gerechtigkeit. Autor Patric Seibel liest Auszüge aus Sfountouris´ Biografie.

MM/hpk (Fotos: Westend, Stolperstein-Initiative)

Für einen ersten Eindruck:

Ich bin der kleine Junge – Argyris Sfountouris in „Die Anstalt“: https://www.youtube.com/watch?v=LZcW8zJm9OU