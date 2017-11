Dengler und die Smartphone-Sucht

Kinder halten es keine halbe Stunde ohne Smartphone aus. Aber in den Schulen heißt es: digitale Technik, so früh wie nur möglich. Davor warnt das Bündnis für humane Bildung und empfiehlt, den Grundschülern lieber ein Musik­instrument in die Hand zu geben. Damit die Gehirne gesund bleiben. Ansonsten in der aktuellen Ausgabe: Zweimal Schorlau, Dengler und NSU.

Junge rechte Rote: Mit dem Ghettoblaster, sagt SPD-Landeschefin Leni Breymaier, sei die Agenda 2010 „in die Gesellschaft hineingeblasen worden“. Die schönsten Erfolge zeitigte die Strategie beim Parteinachwuchs: Führende Jusos im Land könnten locker bei der FDP anheuern. Zum Beitrag …

Runter vom Ross: Die Eckensee-Variante ist vom Tisch. Das alte Paketpostamt wird zum Interimsspielplatz der Oper. Gut so, meint unser Autor. Es schadet dem Stuttgarter Staatstheater nicht, sich vom hohen Ross runter zu begeben. Zum Beitrag …

Verrückte Welt: Regelmäßig berichtet der Journalist Emran Feroz über Drohnenangriffe der USA und die vielen zivilen Toten, die sie hinterlassen. Für einen Artikel haben wir mit ihm gesprochen und ihn vor der US-Kaserne in Vaihingen fotografiert. Dann kam die Polizei. Zum Beitrag …

Schmerzgrenzen: So viel Erleichterung nach einem Misserfolg ist selten. Zwar sind auch die Grünen gescheitert mit ihrem Bemühen, der Republik eine stabile Bundesregierung zu bescheren. Weil aber der Kelch der kalten Kompromisse vorerst vorübergezogen ist, überwiegt parteiintern Zufriedenheit. Noch. Zum Beitrag …

Partnerschaftlich baden gehen: In der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd eskaliert der Streit um ein geplantes Familien- und Spaßbad. Während der OB Investoren ins Boot holen will, vermuten manche Bürger „mafiöse Strukturen“. Sachlichere Kritiker warnen, dass die Kommune mit einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft finanziell baden geht. Zum Beitrag …

Das trojanische Pferd der Moderne: Kinder halten es keine halbe Stunde ohne Smartphone aus. Aber in den Schulen heißt es: digitale Technik, so früh wie nur möglich. Davor warnt das Bündnis für humane Bildung und empfiehlt, den Grundschülern lieber ein Musikinstrument in die Hand zu geben. Damit die Gehirne gesund bleiben. Zum Beitrag …

Allianzen unterm Goldhirsch: Neue Bündnisse wollen sechs Stuttgarter Kulturinstitutionen und das Bürgerprojekt Die Anstifter schmieden. Dreh- und Angelpunkt ist eine Arena in einer Ausstellung im Kunstgebäude. Doch die Kunst soll das Haus schon bald wieder verlassen. Zum Beitrag …

„Es geht um Rufmord“: Der Tod der NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos werde vom ZDF als große Verschwörungstheorie inszeniert, befinden Zeitungen von der „Bild“ bis zur „Süddeutschen“. Zu Lasten des Rechtstaats, zu Gunsten der rechten Szene. Autor Wolfgang Schorlau hat für Kontext eine Replik verfasst. Zum Beitrag …

Denglers Auftrag: Die Wahrscheinlichkeit, dass Böhnhardt und Mundlos so umgekommen sind, wie offiziell dargestellt, liege praktisch bei Null – zu diesem Fazit kommt ein Autorenduo nach aufwändigen Recherchen. Der Indizienring um den 4. November 2011, als die beiden Uwes starben, lasse keinen „erweiterten Selbstmord“ zu. Zum Beitrag …

Linker Aufbruch in Stuttgart: Vor genau 50 Jahren wurde in Stuttgart die Partei „Demokratische Linke“ gegründet. Es war der Versuch, eine neue Kraft zu etablieren:links von der SPD, aber weniger dogmatisch als die verbotene KPD. Er scheiterte nach hoffnungsvollem Auftakt. Zum Beitrag …

Berliner Fenstersturz: Der Wetterer über Katze Lindner, die tägliche Show auf dem Balkon und den Fenstersturz der Berliner Jamaikaner. Zum Beitrag …

Thomas Strobl ist überall: Wo immer ein rotes Lichtlein leuchtet, ist Thomas Strobl nicht fern. Ob er wie zufällig hinter dem Rollstuhl seines Schwiegervaters Schäuble steht oder sich beim CDU-Bundesparteitag eng an die Kanzlerin schmiegt, dieser Mann weiß, wohin die Kameras zielen. Doch wahre Meisterschaft beweist er beim Schlussbild von Jamaika. Die Schaubühne. Zum Beitrag …

MM/hpk