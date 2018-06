„Charakterköpfe“ und ihre Geschichten

Kantige Adelsköpfe, satte Bürgergesichter, mädchenhafte Schönheiten – 212 Porträts aus vier Jahrhunderten auf Leinwand oder Fotopapier präsentiert das Konstanzer Rosgartenmuseum in seiner Ausstellung „Charakterköpfe“, die am Donnerstag beginnt und für den Rest des Jahres zu sehen sein wird. Mehr noch: In den Porträts spiegelt sich Regionalgeschichte, kurzweilig aufbereitet von der Kuratorin Lisa Foege und Museumschef Tobias Engelsing.

Fortschritt im Studio: Vor 200 Jahren saß man oder frau dem Maler, der von weither angereist war, tagelang Modell. 100 Jahre später besuchte man das Fotostudio und musste stundenlang stillsitzen, bis der Meister das Konterfei im Kasten hatte. Und teuer war das auch, so dass sich nur Betuchte solchen Luxus leisten konnten. Heutzutage ist das Selfie in Nullkommanix fertig, ist fast umsonst und wird elektronisch in die Welt hinaus geschickt.

Solcher Fortschritt in der Produktionstechnik spiegelt sich auch in den Porträts wider – längst ist das würdevolle Antlitz der Äbtissin von Münsterlingen der verspielten Darstellung der Familie Hüetlin gewichen oder der selbstsicheren Pose des Grafen Zeppelin auf einem frühen Foto. Das anzuschauen bringt einfach Spaß und ist obendrein lehrreich, wenn man die erklärenden Texte zum historischen Hintergrund von Engelsing und Foege dazu studiert. Und am Ende der Ausstellung haben die Museumsleute eine Selfie-Station installiert, um den Bogen von der damaligen Malerei zur heutigen Elektronik zu dokumentieren. Da wird Museum neu gedacht.

Über 200 Porträts, Miniaturen und Medaillons, frühe Fotografien und Scherenschnitte – aus eigener Sammlung und zahlreichen Leihgaben regionaler Adelshäuser und alteingesessener Familien – werden im eigens umgebauten Speichersaal des Rosgartenmuseums vom 28. Juni bis 30. Dezember gezeigt; begleitet von einem 112-seitigen Ausstellungskatalog (12,50 Euro) und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, bei dem nicht nur Kinder malen, fotografieren oder die Kunst des Scherenschnitts lernen können.

hpk