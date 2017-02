Bodenseeforum: Intern brodelt es

Eines der Schwerpunkt-Themen in der aktuellen Kontext-Ausgabe ist Michael Lünstroths Artikel über das Konstanzer Bodenseeforum. Die Bilanz des ehemaligen Südkurier-Redakteurs: Nach außen hält man den schönen Schein aufrecht; intern brodelt es.

Für seemoz-LeserInnen nicht viel Neues, aber in der Zusammenfassung durchaus lesenswert.

Sitzen verboten: Die Stuttgarter Staatsgalerie gilt als heiliger Hort hehrer Meisterwerke. Sehr profan ist der Streit hinter den Kulissen. Direktorin Christiane Lange übe eine „Schreckensherrschaft“ aus, heißt es in der Belegschaft, die sich einer Flut von Abmahnungen gegenübersieht. Zum Beitrag …

Raffkes mit Mandat: Änderungen an Diäten und Altersversorgung von Abgeordneten sind stets ein Aufreger. Warum sich Grüne, CDU und SPD dennoch in eine Reform gestürzt haben, die sie als nimmersatte Materialisten in eigener Sache dastehen lässt, bleibt unerklärlich. Erst recht angesichts der halbherzigen Rückruder-Aktion. Zum Beitrag …

Aus Mist Plätzchen backen: Ja, was denn nun? Der Rückhalt für Stuttgart 21 schwindet zwar, die Mehrheit der Baden-Württemberger will aber nicht an der Volksabstimmung rütteln – und trotzdem Umstiegsvarianten geprüft wissen. Ziemlich ratlos macht eine neue Umfrage. Zumindest werden die Ergebnisse kreativ interpretiert. Zum Beitrag …

Verbote werden kommen: „Bitte lassen Sie Ihr Auto stehen“, heißt es immer wieder höflich auf der Feinstaub-Alarm-Seite der Stadt Stuttgart. Weil der Appell aber kaum einen interessiert, müssen Stadt und Land zu anderen Mitteln greifen. Der Zoff ist vorprogrammiert. Zum Beitrag …

„Ich krieg die Krise“: Igor Levit gilt als einer der besten Pianisten der Gegenwart, als Klaviervirtuose, als Jahrhundertpianist. Seine Popularität nutzt er, um Haltung gegen rechts zu zeigen. In sozialen Netzwerken und manchmal auch auf seinen Konzerten. Zum Beitrag …

Fasching und Faschos: Die fünfte Jahreszeit nähert sich unaufhaltsam ihrem Höhepunkt. Unser Autor wirbt dafür, sich diesmal als wehr- und wahrhaftiger Politclown zu kostümieren. Zum Beitrag …

Kein Haus für alle: Seit rund vier Monaten hat Konstanz ein neues, 27 Millionen schweres Veranstaltungshaus: das Bodenseeforum. Der Bau bereitete Probleme, und auch nach der Einweihung reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Nach außen hält man den schönen Schein aufrecht. Intern brodelt es. Zum Beitrag …

Kritik ist Lüge: Sebastian Gorka, Trump-Berater und ehemaliger Autor der rechtsradikalen „Breitbart News“, darf bei einer Veranstaltung mit Innenminister Thomas Strobl unkommentiert Propaganda verbreiten. Der Knaller: Die Bühne dafür bieten die „Stuttgarter Nachrichten“ – und vermarkten das als Erfolg. Zum Beitrag …

Entfesselte Kettenhunde: In der sogenannten Freien Welt kehren totalitäre Muster zurück, meint Hans Christ. Der Direktor des Württembergischen Kunstvereins sieht die Gefahr, dass es – ähnlich wie im US-Wahlkampf – auch in Deutschland zunehmend zum Krieg gegen die Wahrheit kommen wird. Zum Beitrag …

Schlagstock und Stimmvieh: Der Wetterer über mehr Geld, mehr Waffen und „Menschenrechte first“. Zum Beitrag …

Pforzheim – Stadt der Extreme: Hässlich, rechts und ein beknackter Name: Wer weiß schon mehr als das über Pforzheim? Dabei ist die Stadt exemplarisch, ein Musterbeispiel für Fluch und Segen von Reichtum, Zuwanderung und Globalisierung. Und sie ist voller Superlative – nach oben und nach unten. Zum Beitrag …

MM