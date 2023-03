Benefiz-Konzert im Inselhotel

Der Krieg in der Ukraine lässt auch die klassischen Musiker*innen nicht kalt. Der Hamburger Pianist Alexander Krichel regte ein Benefizkonzert in Konstanz an und tritt am Samstag, 11. März, um 18:00 Uhr im Festsaal des Steigenberger-Inselhotels auf.

„Er gehört zu den derzeit wohl ausgefeiltesten Pianisten. Bei ihm treffen sich Intellekt und Gefühl, Kopf und Herz.“ Das schrieb „NDR Kultur“ zum Rezital von Alexander Krichel in der Elbphilharmonie Hamburg. „Düsternis, Überschwang, Hysterie: Krichel macht es kurz gesagt richtig: Er spielt klar und strukturiert, verschattet und verhuscht nichts. So meistert man die Geister und raubt ihnen nichts von ihrem Zauber. Wer so frisch mit den Klassikern umgeht, darf eigentlich alles”, notierte „Spiegel online“ zu seiner CD „Miroirs“.

Alexander Krichel, 1989 in Hamburg geboren, ein absolutes Multitalent, ist kein Unbekannter in der Region. Bereits vor drei Jahren konzertierte er in Konstanz, im vergangenen Jahr gastierte er in Kreuzlingen. Außerdem ist er seit 2020 künstlerischer Leiter der Kammermusik am Hochrhein (Gailingen). Nun tritt Krichel erneut auf und wiederum in einem Benefiz-Konzert zugunsten der Ukraine. Wie im vergangenen Jahr im Dreispitz in Kreuzlingen ist der Rotary Club Kreuzlingen-Konstanz Veranstalter.

Der weltweit gefeierte Pianist, der sein Publikum sowohl in Konzerten mit bedeutenden Orchestern, aber auch in Solo-Rezitals begeistert, verzichtet auf den größten Teil seiner Gage. Die Einnahmen aus dem Konzert fließen in soziale Projekte nach Lemberg. Dort sind die rotarischen Clubs seit mehr als einem Jahrzehnt engagiert. „Die Ukraine ist in Not“, schreibt dazu die Präsidentin des Clubs, Gabriele Schindler. „Heute, nach 12 Monaten Krieg mit unvorstellbaren Zerstörungen und menschlichem Leid, möchten wir den Menschen der Ukraine unsere Solidarität und Hochachtung für ihren Kampf gegen die Aggression und für Freiheit und Frieden zeigen“. Schindler verspricht ein unvergessliches Konzerterlebnis, mit dem die Besucher zugleich einen guten Zweck unterstützen.

Kurze Zeit nach dem Konzert veröffentlicht Krichel sein neues Album „My Rachmaninoff“, das wichtige und für ihn wegbegleitende Stücke enthält. Einen Teil daraus spielt er auch im Konstanzer Benefizkonzert. „Vielleicht auch eine schöne Botschaft, dass unter anderem russische Musik mildtätige Zwecke für die Ukraine unterstützt“, sagt er dazu. Und fügt an: „Das ist mal konträr zur sonstigen schrecklichen Situation und zeigt, welche Aufgabe die Kunst auch hat.“ Neben Sergej Rachmaninoffs Etudes Tableaux, op. 39, spielt Krichel Werke von Georg Friedrich Händel (Suite in B-Dur) und von Johannes Brahms (Variationen und Fuge über ein Thema von Händel, B-Dur op. 24). Und wie immer wird er eine Einführung in die Werke geben.

Karten für das Konzert am 11. März, 18:00 Uhr, im Festsaal des Inselhotels sind an der Theaterkasse im KulturKiosk, Wessenbergstr. 41, erhältlich. Öffnungszeiten Di bis Fr 10:00-18:30 Uhr, Sa 10:00-13:00 Uhr. Telefon 07531-900 2150. E-Mail: theaterkasse@konstanz.de. – Restkarten ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Text: MM, Foto: Jan Prengel