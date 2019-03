Auch Heterosexualität ist heilbar

Im Zebra Kino läuft vom 15. bis 27. März zum 32. Mal das Festival „Queergestreift“ mit einem vielfältigen, herausfordernden Programm – so queer wie noch nie (behaupten zumindest die Veranstalter). Neben 36 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmterminen gibt es ein Rahmenprogramm à la carte: Neben zahlreichen Filmgesprächen und Diskussionsrunden mit RegisseurInnen, WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zählen dazu zum ersten Mal auch drei Lesungen.

Die Frühlingsgefühle erwachen und mit ihnen auch das 32. Queergestreift Filmfestival im Zebra-Kino. Im Anschluss an die Eröffnungsfilme „Can You Ever Forgive Me“ (3 Oscar-Nominierungen; Foto) und „Studio 54“ geht es zum Auftakt am 15.03., beschwipst von einem Gläschen Sekt, ab auf die Tanzfläche im Kula, wo das Queer Party-Team ordentlich einzuheizen verspricht.

Neu im Rahmenprogramm sind dieses Mal drei Lesungen: Bestsellerautor Julian Mars liest aus seinem Roman „Lass uns von hier verschwinden“, Aktivist*in Sascha Rijkeboer stellt autobiographische Texte vor, die sich mit Fragen zu Sinn, Sein und Sollen beschäftigen, und in der Veranstaltung zum brandneuen Theaterstück „Russian Boy“ von Dmitri Sokolov geht es um die Lebensrealitäten schwuler junger Männer in Russland.

Auch thematisch tut sich dieses Jahr einiges, denn 2019 jähren sich die so genannten „Stonewall Riots“ zum 50. Mal. Die teilweise gewalttätigen Aufstände entstanden aus Konfrontationen zwischen Polizei und Aktivist*innen vor dem Stonewall Inn, einer bekannten New Yorker Schwulenbar, und schrieben Geschichte in der Gay-Rights-Bewegung. Das Programm gibt Einblicke in die Anfänge der weltweiten Kämpfe um Anerkennung nicht-heteronormativer Lebenskonzepte.

Etliche Filme beschwören die Zeit während des und kurz nach dem New Yorker Uprising. Sie zeigen prägende Persönlichkeiten und zentrale Themen der queeren Kämpfe der 70er und 80er Jahre, die bis heute nachwirken. Einen Blick noch weiter zurück ermöglicht der Stummfilm-Klassiker „Anders als die andern“ von 1919, ein „sozialhygienisches Filmwerk“ unter Mitwirkung von Magnus Hirschfeld, einem Mitbegründer der Homosexuellen-Bewegung und Vater der Sexualwissenschaft. 100 Jahre nach diesem ersten Film über Homosexualität, der zum Ende der Weimarer Republik schließlich verboten wurde, wird deutlich, was diese Kämpfe bewirkt haben. Aber auch heute noch – 50 Jahre nach Stonewall und 100 Jahre nach Hirschfeld – führen Menschen vor und hinter der Kamera Kämpfe aus, schaffen durch ihr Handeln oder die Präsenz ihrer Körper Sichtbarkeit und fordern, zu oft vergebens, Anerkennung und Gleichstellung für sich und andere ein.

Das Programmheft zum Download und online.

Zeitplan

Freitag, 15. März 2019 – Opening Night

19:00 Uhr: Can you ever forgive me?

21:30 Uhr: Studio 54 – The Documentary – mit Opening Party im Kulturladen

Samstag, 16. März 2019

16:00 Uhr: Zen in The Ice Rift – Zen sul Ghiaccio Sottile

18:00 Uhr: Julian Mars: Lass uns von hier verschwinden – Lesung

19:45 Uhr: Mapplethorpe

22:00 Uhr: The Wild Boys – Les Garçons Sauvages

Sonntag, 17. März 2019

15:00 Uhr: Dykes, Camera, Action!

16:30 Uhr: Die Erbinnen – Las Herederas

18:30 Uhr: Hide and Seek – Chuppan Chupai (2013) – mit Regiegespräch

21:00 Uhr: 1985

Montag, 18. März 2019

19:00 Uhr: L’Animale – mit Regiegespräch

21:30 Uhr: Mapplethorpe

Dienstag, 19. März 2019

18:30 Uhr: Genderblend – Genderbende

20:00 Uhr: Greta

22:00 Uhr: 1985

Mittwoch, 20. März 2019

18:30 Uhr: Russian Boy – Lesung

20:00 Uhr: The Miseducation of Cameron Post

22:00 Uhr: White Rabbit

Donnerstag, 21. März 2019

19:00 Uhr: Anchor and Hope

21:15 Uhr: Birds of the Borderlands – mit Regiegespräch

Freitag, 22. März 2019

18:30 Uhr: Anders als die Andern (1919) – mit Einführung

20:00 Uhr: Der Boden unter den Füßen

22:15 Uhr: White Rabbit

Samstag, 23. März 2019

16:00 Uhr: Greta

18:00 Uhr: Riot

20:15 Uhr: The Miseducation of Cameron Post

22:15 Uhr: Let’s watch Sex: Queerfeministisches Pornokino – mit Regiegespräch und Diskussion

Sonntag, 24. März 2019

11:00 Uhr: Anchor and Hope – Matinee mit Frühstück

16:00 Uhr: Luft – mit Regiegespräch

18:30 Uhr: Sascha Rijkeboer – Lesung

20:30 Uhr: Konsequenzen – Posledice

Montag, 25. März 2019

19:00 Uhr: Kill the Monsters – mit Regiegespräch

21:15 Uhr: Queer Shorts

Dienstag, 26. März 2019

18:30 Uhr: Obscuro Barroco – mit Einführung

20:00 Uhr: Zen in The Ice Rift – Zen sul Ghiaccio Sottile

22:00 Uhr: Konsequenzen – Posledice

Mittwoch, 27. März 2019 – Closing Night

19:00 Uhr: Giant Little Ones

21:00 Uhr: Rafiki – mit Closing Party in der Kantin

MM/Foto: „Can you ever forgive me“ © 20th Century Fox