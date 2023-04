27. Tuttlinger Honberg-Festival: Der Sommer kann kommen

Der Honberg lockt und die Acts fürs Festivalzelt stehen nun endgültig fest. Im Programm an den 17 Festivaltagen unter anderem: Topacts wie Mando Diao, Kelvin Jones, Gregor Meyle und Grammy-Gewinner Wolfmother beim Festival in der Burgruine werden auf der Bühne stehen. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen und es empfiehlt sich, rasch zuzugreifen. Hier die ausführliche Programmübersicht.

Das Programm fürs 27. Tuttlinger Festival in der Burgruine steht: jetzt ist das Line Up für den Honberg-Sommer vom Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, komplett. Nur neun Wochen, nachdem die ersten vier Acts fürs Abendprogramm bekannt gegeben wurden, haben die veranstaltenden Tuttlinger Hallen die letzten Lücken im Programm geschlossen. Sieben Abendveranstaltungen mit teils klangvollen Namen unterschiedlichster Genres (von Shooting Star Kelvin Jones über die Grammy-Gewinner Wolfmother aus Australien bis zu Schauspiel-Topstar Katharina Thalbach) geben sich die Ehre im Zelt in der traumhaften Kulisse der Ruine der alten Festungsanlage auf dem Honberg. Als Überraschung gibt es zum Abschluss ein „echtes“ Heavy-Rockkonzert für Kinder und Erwachsene am Nachmittag des letzten Festivalsonntags.

Allen Schwierigkeiten bei der Programmgestaltung in diesem Jahr zum Trotz haben Berthold Honeker und Michael Baur ein Programm zusammengestellt, mit dem Tuttlingen weiter weit vorne im Reigen der süddeutschen Festivals mitmischen dürfte. Stark vertreten ist die deutschsprachige Musikszene, die „im Moment einfach richtig gut aufgestellt ist“, wie Festivalchef Michael Baur betont. Aber auch viele internationale Künstler sind dabei: Akteure u.a. aus Australien, Neuseeland, der Schweiz, Österreich, Italien, Schweden, Kanada und Finnland werden auf der Bühne stehen, dazu zwei Künstler, die in Simbabwe und in Kolumbien geboren wurden.

Inhaltlich bietet der Honberg-Sommer einmal mehr genau die enorme Bandbreite, die ihn seit jeher ausmacht: von A Cappella bis Rock, von Pop bis Singer/Songwriter, von Mittelalterklängen bis zur musikalischen Bühnenlesung mit Starbesetzung. Die stimmungsvolle Location begeistert alljährlich Einheimische wie auswärtige Gäste. Zusätzliche Anziehungspunkte auch ohne Eintrittskarte bieten die Gratis-Sonntags-Frühschoppen, Auftritte regionaler Bands auf der Open Air Bühne, das zumeist kostenlose Kinderprogramm, eine neue Festivalgastronomie und der vielleicht schönste Biergarten im Südwesten mit Festivallaune bis spät in die Nacht.

Neu im Festival Line Up sind (in chronologischer Reihung): am 10. Juli das Honberg-Varieté ’23 mit den Barbaren Barbies, ein durch und durch weiblicher Varietéabend mit sechs Artistinnen und einer Regisseurin. Die wilden, starken Frauen glänzen mit Burlesque-Entertainment und Tanz, Seiltanz und Acts am chinesischen Mast, Gesang, Clownerie, Jonglage, Zauberei und Luftartistik, Hula-Hoop und Cyr Wheel, Körpercomedy sowie Kontorsion und Equilibristik. Superheldinnen mal ganz anders: Skurril, erstaunlich, artistisch, kabarettistisch und erfrischend schrill.

Am 11. Juli steht mit Tonbandgerät aus Hamburg und Alle Achtung aus der Steiermark ein ganz spannendes Doppel auf der Bühne: Indie-Pop-Band trifft auf pop-lastige Songs mit Einflüssen aus Alternative und Schlager. In 15 Bandjahren haben Ole, Sophia und Jakob von Tonbandgerät eine unglaubliche Reise hinter sich gebracht, drei erfolgreiche Alben, Touren quer durch die USA, nach China und Israel, drei Auftritte beim Southside Festival oder als erste Hamburger Band ein Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie inklusive. Und Alle Achtung brachten das Kunststück fertig, trotz Pandemie mit „Marie“ einen Partyhit im gesamten deutschsprachigen Raum zu landen. Michael Schulte, der am 14. Juli kommt, vertrat 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest und belegte mit „You Let Me Walk Alone“ Platz 4. Dafür gab’s auch den „Publikums-Bambi“. Und seither landete er Hits wie „Back To The Start“ oder „Remember Me“ und zuletzt „More to this Life“ mit seinem „best buddy“ Max Giesinger.

Am 16. Juli machen eine der größten deutschen Schauspielerinnen, Katharina Thalbach (von „Die Blechtrommel“ über „Honig im Kopf“ bis „Die Schule der magischen Tiere“), und die Tessiner Band The Beauty of Gemina gemeinsame Sache: “Schatten über dem Nichts“ heißt ihre musikalische Bühnenlesung mit Schauergeschichten und Märchen der Schwarzen Romantik. Weltliteratur von Bram Stoker, Edgar Allen Poe bis zu E.T.H. Hoffmann und Heinrich Heine. Eine Reise in die unheimlich-gespenstische Welt des Fantastischen mit dichten, hypnotischen Sounds voll dunkler Eleganz.

Loco Escrito ist der größte Latin-Star der Schweiz und tritt auf dem Honberg in die Fußstapfen von Alvaro Soler. Der Schweizer mit kolumbianischen Wurzeln, der am 17. Juli auf den Honberg kommt, schaffte es mit seinem dritten Studioalbum „Estoy bien“ 2020 erstmals auf Platz 1 der Schweizer Albumcharts. Seit 2017 hat jede seiner Singles in seinem Heimatland Gold- oder Platinstatus erreicht! Die Shows des vierfachen Swiss Music Award und MTV Award Gewinners zeichnen sein südamerikanisches Temperament, seine Bodenständigkeit, Lebensfreude und seine Leidenschaft für die Musik aus.

Einen Tag später, am 18. Juli, dann der Shooting Star des letzten Jahres, Kelvin Jones. Bevor er im Herbst mit seiner „This Too Shall Last“-Tour in die Hallen geht, beehrt das Ausnahmetalent – der heimliche Star der neunten Staffel der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ 2022 – den Honberg. 1995 in in Simbabwe geboren, kam er mit neun Jahren nach London und 2015 nach Berlin. Sein Song „Call You Home“ wird über Nacht weltweit zum Hit, bringen ihn in die US-TV-Show „Good Morning America“, bescheren ihm YouTube-Klicks in Millionenhöhe sowie Gold- und Platinauszeichnungen – nicht nur für seine Debütsingle, auch für „Only Thing We Know“, „Love to Go“ und zuletzt für den Mega-Hit „Cry A Little Less“.

Wolfmother (21. Juli) läutet das letzte Festivalwochenende ein. Die australische Rockband um Mastermind Andrew Stockdale knüpft mit ihrem Stoner Rock an den Stil von Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep Purple und Black Crowes an. Purer Rock’n’Roll ohne Kompromisse … für den es auch einen Grammy gab: 2007 gab’s den wichtigsten Musikpreis der Welt in der Kategorie „Best Hard Rock Performance“ – übrigens als erste australische Band nach 25 Jahren! Nach der ausverkauften „Masters of the Euroverse“-Europatournee 2022 und einem Auftritt beim Southside sind Wolfmother jetzt also wieder live zu erleben …

Bereits seit einigen Wochen im Verkauf sind der Eröffnungsabend mit der gebürtigen Ravensburgerin und Wahl-Berlinerin Lotte und dem Brüder-Duo Bruckner aus München am 7. Juli, die „schwarze Nacht“ mit Subway To Sally und Koenix am 8. Juli, die A Cappella Nacht mit Viva Voce und Les Brünettes am 9. Juli, das Konzert von Cantautore Pippo Pollina mit dem Palermo Acoustic Quintet am 12. Juli, das Projekt „Schmidbauer & Kälberer laden ein: Hannes Ringlstetter“ am 13. Juli, Gregor Meyle & Band am 15. Juli, die schwedischen Topstars Mando Diao auf „Dance With Somebody 2023-Tour“ am 19. Juli, Helge Schneider am 20. Juli sowie der Auftritt der Schweizer Nr.1-Hardrocker Gotthard mit Special Guest Seraina Telli mit dem letzten Abendkonzert (22. Juli)

Tickets gibt es im vergünstigten Presale bei der Ticketbox in Tuttlingen in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Auch einige wenige der limitierten Festivalpässe für alle Zeltveranstaltungen sind noch zu haben – und auch der Verkaufspreis steht jetzt fest: 17 Veranstaltungen im Zelt gibt’s in diesem Jahr für 399,- € (wer bereits in Unkenntnis des Programms zum Early Bird Preis gebucht hatte, bezahlt 364,- €, der Frühbucherpreis (bis 31.12.2022) liegt bei 374,- €).

Text und Bild: Veranstalter

Aktueller Hinweis: Die Veranstaltungen am 9., 13. und 22.7. sind bereits ausverkauft!