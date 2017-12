Ich lese seemoz …

weil mich in dieser Zeit enormer sozialer Ungleichheit und rasant fortschreitender Naturzerstörung einfach nicht interessiert, was gerade „Talk of the Town“ beim Wein-, Oktober- oder Wasweißichnicht-Fest ist.

Die wirklich heißen Eisen finde ich im seemoz. Nicht immer so geschmiedet, wie es mir gefällt, aber das ist auch gut so. Denn das macht doch gerade den Charme dieses, von den Lügenfritzen der Werbebranche unabhängigen, Mediums aus. Hier stehen sie, die wichtigen Informationen zum politischen Geschehen in unserer Stadt, dazu klare Meinungen und das alles gewürzt mit einer gesunden Portion Humor. Kurz – Journalismus, wie er sein soll, von Bürgern für Bürger und ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten von Werbekunden oder Stadtoberen.

Felix Müller

Klimastadt-Konstanz.de