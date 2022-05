Die Infokneipe hat wieder geöffnet

Nach gut vier Monaten selbst verordneten Lockdowns hat das JugendKultur e.V. Contrast wieder geöffnet. Die freie Zeit wurde auch von der Infokneipe genutzt, das Jahr 2022 durchzuplanen. Los geht es am Mittwoch, dem 04.05. um 19 Uhr mit einem Vortrag über die Rote Hilfe im Dritten Reich. Der Vortrag fiel Ende November aus und wird jetzt nachgeholt.

Was viele nicht wissen: Die Rote Hilfe Deutschlands (RHD) war in der Weimarer Republik eine große linke Solidaritätsorganisation, die nahezu eine Million Mitglieder umfasste. Sie stand politischen Gefangenen sowie ihren Familien materiell und juristisch zur Seite und organisierte Kampagnen gegen Repression. Nach dem Verbot im Frühjahr 1933 arbeiteten viele RHD-Gruppen in der Illegalität weiter, sammelten Spenden für die Angehörigen der KZ-Häftlinge und prangerten in Flugblättern den NS-Terror an.

Im Grenzgebiet spielten die Fluchthilfe für die Verfolgten und der Literaturschmuggel eine zentrale Rolle – so auch am Bodensee. Mit dem Vortrag soll der heute nahezu vergessene Widerstand der Roten Hilfe gegen den NS-Terror in Erinnerung gerufen werden.

Die Infokneipe des Contrast wurde bereits Ende 2015 gegründet. Nachdem es in letzter Zeit etwas ruhiger um das Projekt wurde, hat eine kleine Gruppe von Leuten den Sommer 2021 über daran gearbeitet, das Projekt wiederzubeleben. Es soll langfristig einmal im Monat zu allerlei linken Themen referiert werden, welche durch die Aktiven anhand von Tagespolitik und individuellen Interessen ausgewählt werden.

Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es hier [https://www.facebook.com/events/1562915660733473].

Kontaktiert werden kann die Infokneipe über info [ – at – ] infokneipe.de. Die Veranstaltungen und Beiträge erscheinen auf facebook.com/InfoKneipeContrast, twitter.com/Infokneipe sowie instagram.com/infokneipe.

