HorstKlub goes Februar

Höi zäme. Am nächsten Wochenende gibt es zur Abwechslung mal Psychedelisches im Klub. Aber auch wem die Hippies langsam auf die Nerven gehen, kommt am Dienstag auf seine Kosten. Sogar ’ne Lesung hat’s mal wieder. Anbei das gesamte Programm im Februar. Alle Veranstaltungen mit Türöffnung um 20 Uhr und Beginn ca. 21 Uhr in der Kreuzlinger Kirchstraße 1.

Samstag, 3. Februar, Tür: 20 Uhr

SVAN VALLEY HEIGHTS + BONSAI

Stoner-/Psychedelicrock, einmal aus München, einmal aus Heidelberg mit Kreuzlinger Beteiligung. Das Münchner Stoner Rock Trio SWAN VALLEY HIGHTS (Foto) will unsere Matten zum Schwingen bringen. Dazu gesellt sich, ebenfalls in Dreierbesetzung, die Heidelberger Grunger-Gruppe BONSAI, angeführt vom in Kreuzlingen geborenen David Lössi. Gebt dem Bonsai Wasser!

Dienstag, 7. Februar, Tür: 20 Uhr

AUDACITY (USA) + NILS HAGSTROM

Der BIKINI BEACH-Frontmann eröffnet den Abend und zeigt sein neues Solo-Projekt. Danach, unglaublich, AUDACITY! Geilster Garagenstuff aus Kalifornien. Fun Rock ’n‘ Roll und mit das beste Garagenzeugs, was seit langer Zeit aus Kalifornien kam. Garage wie in Punk, wie in Jay Reatard. Do it!

Samstag, 11. Februar

Lesung: KATRIN ANDRIST/KINDERSPIELE

Katrin Andrist liest aus ihrem Debütroman «Kinderspiele», erschienen beim Romanshorner Verlag Muskat Media. Musik vom Plattenteller und feine Drinks gibt’s natürlich auch. Eintritt frei, Kollekte.

Freitag, 17. Februar

Konzert: THE WEIGHT

Heavy, groovy, bluesy und vielleicht auch ein bisschen nostalgisch: THE WEIGHT erinnern ihr Publikum unweigerlich an eine Zeit des tiefen Purpurs, der bleiernen Luftschiffe und der wild rudernden Windmühlen.

Montag, 20. Februar

THE BAD PELICANS (FR)

Surfpunk aus Paris. Laisse tomber les filles!

Freitag, 24. Februar

OBACHT OBACHT + MR. LEADER und ORCHESTRA

Obacht, es gibt Lofi Loner Rock aus Frauenfeld. Davor lassen uns Mr. Leader und sein Orchester zum wiederholten Male die Ohren klingeln.

Samstag, 25. Februar

PUSSYWARMERS (CH)

Die Band aus der italienischen Schweiz macht eine skurrile Mischung aus Dope’n’Jazz der 20er Jahre und freakiger Zirkusmusik. Bläser, Banjo, Kontrabass! Klar, das passt zu VOODOO-RHYTHMN

