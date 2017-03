Horst Klub – irre international

Höi zämme! Insgesamt 16 Bands schauen im April in den Kreuzlinger Horst Klub rein, natürlich aus der nahen und fernen Schweiz, aber auch aus Schweden, Frankreich, Tschechien, Dänemark, Israel, Brasilien, den USA, Italien und Sardinien. Womit mal wieder bewiesen wäre, wo das Epizentrum des Rock’n’Roll-Arschwackelns ist: In der Kreuz­linger Kirchstraße. Hingehen und feiern wie ein König. Das April-Programm:

Sa. 1.4.

Konzert: FREE BURGERS (CH)

Holy Pizza, it’s FREE BURGERS! Trash Food Afficionados aus Lugano, die schon mehrfach ihren guten Geschmack im Klub unter Beweis gestellt haben. Party hard mit der Drunken Sailors Crew will ya!

Do. 6.4.

Konzert: ROTTEN MIND (SWE)

Großartiger, nein verdammt großartiger Killer-Punk mit mehr als einer Melodie zum Nicht-mehr-aus-dem-Kopf-Kriegen aus Uppsala, Schweden.

Sa. 8.4.

Konzert: CATHEDRAL (FR)

Nicer Garage-Punk aus Toulouse.

Do. 13.4.

Konzert: KOONDA HOLAA (CZ) + CARPET (D)

Große Freude, dass die grandiosen CARPET wieder im Horst vorbeischauen und auch eine neue Platte haben sie mit im Gepäck. Unterstützt werden die Augsburger von der One-Man Band KOONDA HOLAA und seinen avangardistischen Psychedelic-Western Sounds.

Sa. 15.4.

Konzert: BLOODBATH II

Zweite Runde, volle Pulle HC-Punk mit RUIDOSA INMUNDICIA (Wien), NIGHT FEVER (Kopenhagen), EROTIC DEVICES (Berlin) und KETTENHUND (Wien).

Di. 18.4.

Konzert: OUZO BAZOOKA (ISR)

Middle Eastern Psycho-Rock, representing everything that is beautiful about Tel Aviv (Foto).

Fr. 21.4.

Konzert: BLACK NEEDLES (BRA)

Wild ass Rock’n’Roll aus fucking Sao Paulo.

Sa. 22.4.

Konzert: FARFLUNG (US) + WHITE LINES (CH)

Auf dem Weg zum Desertfest landen FARFLUNG ihr Raumschiff im Klub. Nach 20 Jahren wurde es auch mal Zeit oder? Support vom Weinfelder Stoner-Duo.

Fr. 28.4.

Konzert: DELIRIOUS MOB CREW (CH)

Die Krach am Bach-Crew lädt zum Konzert. Und wer die erste Show der Mob Crew im Klub gesehen hat, will das sicher nicht verpassen. Außerdem geben die Festivalveranstalter an diesem Abend das Line-up fürs Krach am Bach 2017 bekannt.

Sa 29.4.

Konzert: LAME (I) + SUSHI CORNER (SAR)

Zwei Mal Garagenpunk aus Italien und Sardinien cogli vecchio stalloni di scena populari.

Türöffnung bei allen Konzerten 20 Uhr. Eintritt normalerweise 5,-/8,- (ohne Gewähr). Von Do-Sa ist an freien Tagen Barbetrieb. Willkommen im Klub! Horst Klub, Kirchstrasse 1, Kreuzlingen

