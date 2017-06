„Höi zämme“ im Kreuzlinger Horst Klub

Wenn der Horst noch nicht weggeschwemmt wurde, so die aktuelle und wie immer eigenwillige Pressemitteilung der Betreiber, dann finden dort in dieser Woche unten aufgeführte Konzerte statt. Der Klub, nur wenige Meter von der Grenze entfernt, bewältigbar auch im alkoholisierten Zustand, hat sich längst zum beliebten Treffpunkt für Musikfreunde entwickelt, die noch Wert legen auf gepflegte und ehrliche Liveauftritte. Nix wie hin also und viel Vergnügen.

Di. 6.6. Konzert: SURF CURSE (US)

Hammer Surf Rock melancholo Rock Duo aus den Staaten. Auf Tour zu dritt aber. Die sind sooooo geil, ich kann’s echt nicht oft genug sagen. Zieht euch den Scheiss rein. Wer das nicht mag, mag keine Musik.

Do. 8.6. Konzert: DEATH VALLEY GIRLS (US)

Eine laute Band mit Girls, die sich mit Eyelinern Statements auf die Stirn schreiben. „Everybody’s gotta be in a gang“. In der heutigen Zeit einer neuen sexuellen Revolution jemandem Paroli zu bieten, der definieren will, wer Mann oder nicht man sei, ist die Ansage. Die DEATH VALLEY GIRLS kommen aus Los Angeles. Garage Rock, Doom Boogie, viel Energie.

Fr. 9.6. Konzert: RASKOLNIKOV (CH) + THE WHITE LINES (CH)

Postpunk/Coldwave stuff aus Genf, und fetter Stoner aus Winti.

Sa. 10.6. Konzert: CHERRY BOWL BASH III mit FREEBURGERS (CH) + KAVIAR SPECIAL (FR) + SICKBOYZ (D)

Mann! Bereits der 4. Cherry Bowl Bash! Krasse Action im Bowl und danach auf der Bühne. Die Luganesen sind eh geil, Kaviar Special sowieso und die Sickboyz halten, was der Name verspricht. United we stand, united we slam! Cherry Bowl//Horst Klub forever!

As always: Come early, drink more!

MM

Der Horst Klub ist ein ehrenamtlich betriebenes Konzertlokal in Kreuzlingen. An freien Donnerstagen, Freitagen und Samstagen ist in der Regel Barbetrieb (Ankündigungen auf Facebook!).

Horst Klub, Kirchstrasse 1, Kreuzlingen

www.horstklub.ch

www.facebook.com/horstklub