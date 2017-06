Auf die Ohren im Horst Klub

Die rührigen Organisatoren des quirligen Musiktempels in x-lingen lassen in ihren Medienmitteilungen nichts unversucht, die englische Sprache salonfähig zu machen. So auch diesmal. Da sind wir mal gespannt, wie sich Pressemitteilungen lesen, wenn erstmals eine chinesische Truppe hier aufschlägt. Hier das Programm der kommenden Tage.

Jenny Don’t und Kelly von den PROBLEMS sind zurück im Klub und haben wieder Sam Henry (WIPERS) an den Drums und erstmals Vegetable von POISON IDEA an der Gitarre mit dabei. Ein Allstar-Treffen im Klub! NATURE BOYS sind alte Bekannte aus dem Ghostberg-Keller und wir freuen uns wie Sau!Teenage Noise, Punk und Edgy Pop von drei Grrrrls aus Lyon.10 000 RUSSOS are from Porto, like strong black coffee … and they will blow you away! Once again they transcended the boundaries of psychedelia as we know it today; their dark, droning noise is twisted, distorted and pushed to its limit. In addition we invited BLACKMEDIA, a paranormal/esoteric noise trio based in Zürich, from planet glitch-esoteric-jazz.As always: Come early, drink more! Und wahrscheinlich hockt auch jemand im Garten und hat gerade den Grill angeschmissen! Am Freitag hat wohl die Bar auf, dig it! Join the Horst gang: Members pay less entrance!

www.horstklub.ch | www.facebook.com/horstklub

MM