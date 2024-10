Buchvorstellung: „Wie Lichter in der Nacht“

Immer unterwegs, immer aktiv



Er ist laut Spiegel „der bekannteste Pazifist und Rüstungsgegner des Landes“ und hat auch in Konstanz mehrfach Vorträge und Reden zu rüstungspolitischen Themen gehalten. Am Freitag stellt Jürgen Grässlin sein neues Buch vor.

„Wie Lichter in der Nacht“ lautet der Titel des neuen Werks des Friedensaktivisten. Dabei geht es diesmal nicht um Abrüstung. Grässlin präsentiert in 19 Interviews Menschen, die – so der Untertitel – „die Welt verändern“.

Die Themen und Personen sind außerordentlich weit gefächert. Sie reichen vom Menschenrechtsminister der demokratischen Gegenregierung in Myanmar, einem ukrainischen Wehrdienstverweigerer, der indischen Umweltaktivistin Vandana Shiva, die sich erfolgreich dem Konzern Monsanto entgegenstellte, dem „Straßen-Doc“ Prof. Dr. Gerhard Trabert, einer Klimaschützerin der Letzten Generation, dem Seenotretter Martin Kolek, über die Theologin Margot Käßmann, der afghanischen Frauenrechtlerin Malalai Joya, bis hin zur Hip-Hop-Band „Zweierpasch“.

Der gerade erschienene Band ist ein inspirierendes „Mutmachbuch“, das in einer Zeit voller Herausforderungen und Krisen Hoffnung fördert. Der Autor präsentiert eine Sammlung von Porträts außergewöhnlicher Menschen, die durch ihr Engagement und ihre Visionen positive Veränderungen in der Welt bewirken.

Das Buch ist gut strukturiert und leserfreundlich gestaltet. Jedes Kapitel bietet einen tiefen Einblick in das Leben und Wirken der vorgestellten Personen, ergänzt durch persönliche Reflexionen des Autors. Der Schreibstil ist engagiert und mitreißend, ohne dabei belehrend zu wirken.

Grässlins Buch „Wie Lichter in der Nacht“ ist mehr als nur eine Sammlung von Biografien. Es ist ein Aufruf zum Handeln, eine Ermutigung, selbst aktiv zu werden und Teil der positiven Veränderung zu sein. Grässlin zeigt eindrucksvoll, dass jede:r Einzelne einen Unterschied machen kann.

Die Buchpräsentation findet statt am Freitag, 18. Oktober, 19:30 Uhr. vhs Konstanz, Katzgasse, Astoriasaal. Der Eintritt ist frei.

Zur Kooperationsveranstaltung laden ein: die vhs, die Konstanzer Friedensinitiative, das Konstanzer Bündnisses für gerechten Welthandel, die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“, die VVN-BdA, die Seebrücke Konstanz und der Bildungsverein seemoz e.v.

Text: Maik Schluroff, Illustration: Titelbild der Website von Jürgen Grässlin.