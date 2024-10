10 Jahre Repair Café im Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen

Repair Café im Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen, Foto © Christine Agorastos

Viele alltägliche Dinge sind zum Wegwerfen zu schade, deswegen setzen sich Repaircafés immer mehr durch. In Konstanz werden Reparaturtreffs z. B. regelmäßig von der Brauchbarschaft und dem Verein „Miteinander in Konstanz“ im Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen angeboten. An diesem Samstag wird dort das Zehnjährige gefeiert!

Repaircafés sind Orte, an denen sich Menschen mit kaputten Gegenständen und Fachleute mit Werkzeug und dem nötigen Reparier-Knowhow treffen – also Hilfe zur Selbsthilfe im besten Sinne. Meist werden diese Dienste kostenlos bzw. gegen eine Spende angeboten. So auch im Nachbarschaftstreff im Berchengebiet, das als wichtige Einrichtung für das Sozialleben im ehemaligen „Problemviertel“ nicht mehr wegzudenken ist.

Repair Cafés unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ gehören ebenso zum Repertoire des Quartierzentrums wie der internationale Mittagstisch, die Nähgruppe, Deutschkurse und Beratungangebote, kurzum: der Treffpunkt ist eine Anlaufstelle für Ratsuchende und für Menschen, die Lust auf die Mitgestaltung des Quartiers, Nachbarschaft und Begegnung haben. Betrieben wird das Nachbarschaftszentrum von „Miteinander in Konstanz e. V.“.

Seit Oktober 2014 wird in den Räumen des Quartierszentrums ca. viermal im Jahr ein Repair Café angeboten, das von Christine Agorastos (Vorsitzende des Vereins „Miteinander in Konstanz“) ins Leben gerufen wurde. So kann man etwas für die Umwelt UND den Geldbeutel tun und erlebt nebenbei sogar so manch nette Begegnung bei Kaffee und Kuchen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, einfach vorbeikommen.

Wie läuft ein Repair Café ab?

Von Spielzeug, Kleidung, Gebrauchsgegenständen bis hin zu elektrischen Geräten und Computern werden an verschiedenen Stationen Reparaturen von ehrenamtlichen Fachkräften oder auch geschickten Hobbybastler:innen durchgeführt. Meistens ist mit einer Wartezeit zu rechnen, die man sich bei Kaffee und Kuchen „versüßen“ kann. Den Besucher:innen soll auch gezeigt werden, wie sie eventuell beim nächsten Mal einfache Reparaturen selber vornehmen können.

Fahrräder, Waschmaschinen, Küchengeräte wie Kühlschränke oder Geschirrspüler werden nicht instandgesetzt. Für kaputte Fahrräder gibt es zum Beispiel die Fahrrad-Reparaturtreffs, die regelmäßig von der „Brauchbarschaft“ angeboten werden.

Das „Jubiläums-Repaircafé“ findet am Samstag, den 19. Oktober, im Konstanzer Quartierszentrum Berchen-Öhmdwiesen, Allensteinerstr. 1b, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Wir gratulieren!

MM/ans; Bilder: Christine Agorastos