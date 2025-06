Demo: Der Radolfzeller Gemeinderat muss August Kratt die Ehrenbürgerwürde aberkennen

Bildnachweis: TSR GmbH, Kuhnle + Knödler

Anlässlich der Sitzung des Radolfzeller Gemeinderats am morgigen Dienstag wird eine Demonstration stattfinden, die vom Gemeinderat die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde von August Kratt fordert.

Der Gemeinderat wird am Dienstag darüber beraten, ob dem früheren NSDAP-Bürgermeister von Radolfzell die Ehrenbürgerwürde aberkannt werden soll. Nach kritischen Medienberichten im Jahr 2023 hatte die Stadt Radolfzell ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Person August Kratt während der NS-Zeit untersuchen sollte. Im städtischen Arbeitskreis Erinnerungskultur wurde mehrheitlich beschlossen, August Kratt die Ehrenbürgerwürde nicht abzuerkennen. Die Stadtverwaltung befürwortet diesen Vorschlag.

Dagegen regt sich vehementer Protest aus der Zivilgesellschaft: Der Forderung nach einer Aberkennung der Ehrenbürgerwürde haben sich in einer Petition bereits ca. 200 Personen angeschlossen. Sie weisen darauf hin, dass August Kratt bereits seit 1903 in einer antisemitischen Handelsgewerkschaft war, seit 1933 Mitglied der NSDAP und ab 1942 Bürgermeister und damit die nationalsozialistische Gewaltherrschaft vor Ort in Radolfzell durchsetzte. Das Gutachten relativiere das freiwillige Engagement Kratts in herausgehobener Stellung. Luca Bischoff kommentiert hierzu:

„Dass August Kratt ausdrücklich für die NS-Zeit die Ehrenbürgerwürde verliehen bekommen hat und diese bislang nicht aberkannt worden ist, zieht die ansonsten in Radolfzell hochgehaltene Erinnerungskultur ins Lächerliche. In heutigen Zeiten ist es wichtiger denn je, jede Relativierung der NS-Zeit zu unterlassen und sich klar gegen Faschismus und Rechtsextremismus zu stellen. Der einzige Umgang mit Kratts Ehrenbürgerwürde ist die sofortige Aberkennung durch den Gemeinderat.“

Die Demonstration vor dem Rathaus findet am 24.06.2025 ab 15:45 Uhr statt (Sitzungsbeginn 16:30 Uhr).

Kontakt für Rückfragen: Luca Bischoff, E-Mail luca-maximillian@web.de

Link zur Petition bei change.org: https://chng.it/B5xXwg2yVC

