Offener Brief – Zur Frage der Ehrenbürgerwürde von August Kratt

Angaben zu meiner Person:

Markus Wolter, geboren 1964 in Radolfzell; Abitur in Singen am Hohentwiel, Studium in Freiburg und Berlin in den Fächern Philosophie, Geschichte und Literaturwissenschaft, Studienabschluss M.A. 1992 in Freiburg. Als freier Historiker und selbständiger Antiquariatsbuchhändler lebe ich mit meiner Familie seit 2017 in Emmendingen, davor 25 Jahre in Freiburg.

Ich forsche und publiziere vorrangig zur Geschichte des Nationalsozialismus, Orts- und Landesgeschichte des Oberrheins und Bodenseeraums und zur Geschichte des Mittelalters. Veröffentlichungen in Jahrbüchern regionaler Geschichtsvereine (Bodensee, Oberrhein), Co- Autor der renommierten Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer. NS-Belastete in Baden- Württemberg und Bayern“, hrsg. von Dr. Wolfgang Proske; ferner bin ich Co-Autor der 2017 erschienenen „Chronik der Stadt Radolfzell“ mit dem Artikel „Die SS-Garnison Radolfzell 1937-1945.“

Meine Recherchen und Veröffentlichungen zur Geschichte des NS behandeln schwerpunktmäßig Fragen der Täter- und Opferforschung, NS-Rassenideologie, Eugenik, Antisemitismus und Holocaust. Seit drei Jahren arbeite ich als wissenschaftliche Honorarkraft für das Archiv der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem, Jerusalem. Im Rahmen des Projekts des Aufbaus einer umfassenden Dokumenten- Datenbank in Yad Vashem erschließe und digitalisiere ich in südwestdeutschen Landes- und Kommunalarchiven alle relevanten Bestandsdokumente zum Thema Holocaust einschließlich der juristischen Aufarbeitung nach 1945.

Mein wissenschaftliches Interesse verbindet sich eng mit einem zivilgesellschaftlichen Engagement für die regionale Erinnerungskultur im Bodenseeraum und am Oberrhein. So war ich 2012 Mitbegründer der „Initiative Stolpersteine für Radolfzell“, für die ich bis 2020 die Biographien der mit Stolpersteinen gewürdigten NS-Opfer dieser Stadt recherchierte und veröffentlichte; zuletzt die Biographien der drei Schwestern Josefine, Anna und Agnes Fetzer.1

Ferner gehörte ich 2012 zu den Gründungsmitgliedern der „Projektgruppe Radolfzeller Gedenkstätten“. Nach längerem Vorlauf mit intensiver historischer Recherche und ortgeschichtlicher Dokumentation gelang in Zusammenarbeit mit den Gremien der Stadtverwaltung schließlich die Realisierung zweier Gedenkstätten, die 2014 in der Liste der Gedenkstättenorte Baden-Württembergs (LpB) aufgenommen wurden.2

Dieser Prozess wurde durch eine von mir seit 2012 inhaltlich erarbeitete und bis heute betreute Website in der Tradition historischer Werkstätten „Geschichte von unten“ zur NS- Geschichte und Erinnerungskultur der Stadt Radolfzell vorangebracht und seitdem kritisch begleitet.3 Ich bin aktives Mitglied des Vereins für jüdische Geschichte und Kultur Emmendingen e.V., beteilige mich an seinen Gedenkveranstaltungen und halte dort Vorträge.