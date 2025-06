Petition: Kein Radolfzeller Nazi als Ehrenbürger!

August Kratt (Bildmitte) während der NS-Zeit (rechts daneben NSDAP-Ortsgruppenleiter Otto Gräble) © Stadtarchiv Radolfzell

Am 24. Juni will der Radolfzeller Gemeinderat darüber befinden, ob August Kratt Ehrenbürger der Stadt bleiben soll. Deshalb wurde jetzt eine Petition gestartet, die vom Gemeinderat die Aberkennung dieser Auszeichnung fordert.

Hier der Wortlaut der Petition:

Das Problem

Radolfzell will Ehrenbürgerschaft von früherem Nazi-Bürgermeister erhalten! – Zeigt dem Gemeinderat, dass ihr damit nicht einverstanden seid!

Was ist passiert? August Kratt war von 1937-1945 stellvertretender NSDAP-Bürgermeister von Radolfzell. Da der erste Bürgermeister im Jahr 1942 starb, war er ab dann faktisch Bürgermeister. Außerdem war er Mitglied der NSDAP (1933-1945), förderndes Mitglied der SS (1933-1942) und bereits seit 1903 Mitglied in der antisemitischen Handelsgewerkschaft DHV.

1962 verlieh ihm die Stadt Radolfzell dann die Ehrenbürgerwürde. Begründung: für seine „besonderen Verdienste als erster Beigeordneter und Bürgermeisterstellvertreter während des zweiten Weltkrieges“, er habe bei der kampflosen Übergabe der Stadt an die Franzosen 1945 mitgewirkt und so die Zerstörung Radolfzells verhindert, außerdem hatte er 1962 ein Altenheim finanziert. Die Ehrenbürgerwürde wurde ihm also explizit wegen seiner Tätigkeit als NSDAP-Bürgermeister verliehen, diesen Teil der Begründung löschte die Stadt Radolfzell 2020 von ihrer Homepage.

Am 24. Juni stimmt der Radolfzeller Gemeinderat darüber ab, ob Kratt Ehrenbürger bleibt. Der zuständige Gemeinderatsausschuss empfiehlt, dass Kratt Ehrenbürger bleiben soll. Daher ist davon auszugehen, dass der Gemeinderat ebenfalls so abstimmen wird.

Das müssen wir verhindern und dem Gemeinderat klar machen, dass Radolfzell August Kratt die Ehrenbürgerwürde aberkennen muss! Denn gerade in Zeiten des erstarkenden Rechtsextremismus sendet die Stadt Radolfzell ein völlig falsches Zeichen, wenn sie sagt, dass eine Nazi-Vergangenheit durch die kampflose Übergabe Radolfzells und eine Spende für ein Altenheim aufgewogen sei.

Dafür könnt ihr diese Petition unterschreiben!

… und am 24.06.25 zur Demo vor dem Radolfzeller Rathaus kommen!

Weitere Informationen

– Ein Nazi als Ehrenbürger (2023): https://archiv.seemoz.de/lokal_regional/radolfzell-ein-nazi-als-ehrenbuerger/

– Wikipedia: August Kratt: https://de.wikipedia.org/wiki/August_Kratt

– ADEFA-Mitgliedschaft von August Kratt: https://radolfzell-ns-geschichte.von-unten.org/tiki-index.php?page=J%C3%BCdinnen-und-Juden-in-Radolfzell&highlight=Adefa#Konfektionsjuden_und_die_Adefa_-_Arbeitsgemeinschaft_deutsch-arischer_Fabrikanten_der_Bekleidungsindustrie_e.V._Berlin_

***

Diese Petition können Sie hier unterschreiben.

Text: Petent*in, Bild: Stadtarchiv Radolfzell