Auflösung: Wer wars? (80)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem martinikanischen Schriftsteller und Politiker Aimé Césaire (1913–2008). Als einigendes Band der „négritude“ sah Césaire nicht die Hautfarbe, sondern die jahrhundertalte Schicksalsgemeinschaft kolonisierter Menschen. Das Zitat zu Beginn des Textes stammt aus seiner nie gehaltenen, dafür aber vieltausendfach gelesenen Rede „Über den Kolonialismus“ (1950; auf Deutsch 1968 bei Wagenbach erschienen).

Darin schrieb er unter anderem, dass die westlichen Kolonialregimes sich „für den grössten Leichenhaufen der Geschichte zu verantworten“ hätten und dass die barbarischen kolonialen Praktiken ihre Fortsetzung im nationalsozialistischen Wüten gegen Weiße gefunden hätten. Césaire war 56 Jahre Bürgermeister der martinikanischen Hauptstadt Fort-de-France und vertrat das Überseedépartement fast ebenso lang in der Französischen Nationalversammlung. (brm)