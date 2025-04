Zwei Pedale, zwei Beine, hoffentlich Bremsen und viel Hirn

Das Fahrrad, im städtischen Bereich eines der ganz wenigen Verkehrsmittel mit großer Zukunft, steht im Mittelpunkt zweier Aktionen des Fraunhofer Instituts bzw. des ADFC, die sich gezielt an Konstanzer:innen richten. In beiden Fällen ist Ihre Mitwirkung gefragt.

Beide Aktionen finden gemeinsam mit der Stadt Konstanz statt. In der ersten geht es um die Nutzung des Lastenrad-Sharings, die zweite bietet im Landkreis mehrere Fahrsicherheitstrainings für elektrounterstütztes Radeln an, das Umsteiger:innen vor ganz eigene Herausforderungen stellt.

Studie zur Zukunft des (E-)Lastenrad-Sharings sucht Teilnehmer:innen

Konstanz ist Vorreiter im Bereich des (E-)Lastenrad-Sharings und bietet bereits ein umfassendes Netz an Leih-Lastenrädern. Doch wie stark werden Lastenräder tatsächlich genutzt? Welche Gruppen könnten noch angesprochen werden? Und wie kann das Sharing-Angebot weiter optimiert werden?

Diesen Fragen geht die Stadt Konstanz gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe und der Technischen Hochschule Chalmers (Schweden) nach. Die Stadt ist Projektpartner im europäischen Forschungsprojekt „CargoNE City“, das sich mit der Rolle von Lastenrädern in einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie beschäftigt.

Interessierte können an einer Umfrage teilnehmen und so wertvolle Einblicke liefern. Gesucht werden insbesondere Personen, die bisher noch kein (E-)Lastenrad-Sharing nutzen. Die Teilnahme dauert rund 20 Minuten und setzt keinen Erfahrungshintergrund voraus – einzig der Wohnsitz in Konstanz oder Umgebung ist erforderlich.

Als Dankeschön erhalten die ersten 200 Teilnehmenden über das Fraunhofer-Institut einen Nextbike-Gutschein für eine 30-minütige Fahrt mit dem Lastenrad sowie einen VHB-Busgutschein (City Zone) im Wert von 3,10 €.

Die Umfrage ist über folgenden Link erreichbar: https://s.fhg.de/lastenradstudieKN Rückfragen beantwortet die Studienleitung unter josephine.troeger@isi.fraunhofer.de.

Fahrradtrainings

Wer vom Rad aufs E-Bike umsattelt, merkt schnell, wie sehr sich elektrounterstütztes Fahren vom herkömmlichen Radfahren unterscheidet. Die Stadt Konstanz bietet daher in Zusammenarbeit mit dem ADFC spezielle Fahrsicherheitstrainings für alle Pedelec- und E-Bike-Fahrer:innen an. Erfahrene Trainer:innen führen die Übungen mit dem Ziel durch, die Fahrtechnik aller Teilnehmenden zu verbessern und damit ihre Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auf einem Übungs-Parcours abseits des Straßenverkehrs werden spezielle Fahrsituationen erprobt, um in sicherer Umgebung erst einmal ein Gefühl für das Rad zu entwickeln. Neben zahlreichen Fahrtechnik-Übungen zur Schulung der Koordination und Reaktion werden auch Themen der Verkehrssicherheit behandelt.

Kursdetails und die Anmeldemöglichkeit für die folgenden Kurse finden Sie hier. Geben Sie während des Buchungsdurchgangs den Code 3KMFPCT8W7JN, können Sie (solange der Vorrat reicht) einen der 50 Gutscheine erhalten, mit denen die Stadt diese Kurse fördert. Mit diesem Gutschein ist die Teilnahme kostenlos, ansonsten kostet sie 38,00 Euro.

Termine

Konstanz, Winterersteig 5-7, Wessenberg-Schule (Schulhof) – Pedelec-Sicherheitskurs

17.04., 09.30–13.00 Uhr | 25.04., 13.30–17.00 Uhr | 10.06., 09.30–13.00 Uhr | 20.06., 09.30–13.00 Uhr | 31.07., 09.30–13.00 Uhr | 25.08., 09.30–13.00 Uhr | 08.09., 09.30–13.00 Uhr

Konstanz, Karlsruher Straße 2, Verkehrsübungsplatz Berchen – Sicher e-Biken, Fahrsicherheitstraining

08.05., 14.00–17.30 Uhr

Radolfzell, Eisenbahnstraße 24 – Fahr- und Sicherheitstraining mit dem E-Bike/Pedelec

24.05., 10.00–14.00 Uhr | 21.06., 10.00–14.00 Uhr | 12.07., 10.00–14.00 Uhr | 20.09., 10.00–14.00 Uhr

Texte: MM, Bild: Harald Borges