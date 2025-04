„Die Provinz lebt“: attac Radolfzell-Singen

Geld regiert die Welt – und zwar immer unverblümter, immer dreister. immer bedenkenloser. Dem widersetzt sich seit rund einem Viertel Jahrhundert das globalisierungskritische Netzwerk attac, das ursprünglich zur Besteuerung von Finanztransaktionen entstanden war. Und das auch in unserer Region wieder aktiv ist.

Name: attac, Ortsgruppe Singen-Radolfzell

Unser Anliegen: Das zentrale Thema ist die Globalisierung und alles, was damit zusammenhängt. In diesem Jahr 2025 gibt es die Schwerpunkte

– Tax the Rich

– Rohstoff- und Energiehunger stoppen

Wie wir arbeiten: Neben den regelmäßigen Treffen zeigen wir Filme, laden zu Vorträgen ein, beteiligen uns an Aktionen, Infoständen und Demonstrationen.

Uns gibt es seit: 2002

Wir sind derzeit zwischen fünf und acht Aktive

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge

Wir wünschen uns: Einen fairen und klimagerechten Welthandel und eine lebendige Demokratie mit einer machtvollen Zivilgesellschaft.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar: ob alt oder jung, ob Frau, Mann oder weder noch – das einzige, was uns wichtig ist, ist ein fairer und achtsamer Umgang miteinander und die Akzeptanz unterschiedlicher Standpunkte.

Uns kann man hier erreichen:

Wir treffen uns regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat in der „Zeller Kultur“, Fürstenbergstrasse 7a in Radolfzell, um 19:30 Uhr.

E-Mail: info@attac-singen-radolfzell.de

Wir sind auch online präsent:

auf unserer Website (hier klicken).

