Zirkus für Kinder und Jugendliche im Paradies

Die Initiative 83 präsentiert unter dem Motto ,,Im Zirkus sind alle Zuhause“ Ende Juni ein Zirkusprojekt der besonderen Art. „Manege frei“ heißt es nach vielen Proben für fast 80 Kinder und Jugendliche aus Konstanz und Umgebung, die nun ihrem großen Auftritt entgegenfiebern. Das Programm bietet Unterhaltung, Spannung und Energie von 80 jungen Artist*innen in einer Manege.

Teil der Show sind Kinder und Jugendliche vom Zirkus 83 und der Gemeinschaftsschule Gebhard, den Nellis aus Stockach, der FRIWÖ Zirkus AG aus Singen, den Meerolinos aus Meersburg und vielen mehr. Die Künstlerische Leitung hat Magdalene Schaefer.

Die Aufführungen finden am Samstag, 29.6.2024 um 11.00 Uhr und um 15.00 Uhr sowie am Sonntag, 30.6.2024, um 11.00 Uhr im Palmenhauspark im Konstanzer Stadtteil Paradies statt. Hierzu sind alle eingeladen! Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich vom Zirkusflair mitten im Paradies verzaubern lassen. Für Verpflegung ist gesorgt. Kartenverkauf ist eine Stunde vor Vorstellungsbeginn am Zelt, Eintrittspreis 2 Euro. Man kann auch eine Mail an zirkus@83integriert.de schreiben und Tickets im Voraus reservieren.

Am Sonntag, 30.6., lädt die Initiative 83 nach der Aufführung von 13 bis 17 Uhr zu einem „Mitmach-Zirkus für alle“ ein. Es gibt rund ums Zelt Zirkus-Remmidemmi mit Mitmachstationen. Z.B Jonglieren, Einrad, Diabolo, eine Aktion vom BUND und eine Ralley durchs Palmenhaus. Das Café Mondial hat während der gesamten Zeit geöffnet, Getränke und Essensstände bieten bunte Leckereien.

Das Zirkusprojekt von 83 wird zusammen mit der Gemeinschaftsschule Gebhard und mit Unterstützung durch das JUZE umgesetzt. Kinder aus verschiedenen Kulturen erleben das Thema Zirkus jeden Mittwoch im Rahmen des Kulturnachmittags der Gemeinschaftsschule Gebhard. Das Projekt wird nach dem offiziellen Teil in der Schule im JUZE als offenes Angebot fortgeführt. Durch dieses Angebot hat sich eine Gruppe an Jugendlichen zwischen ca. 11 und 14 Jahren unterschiedlicher Herkunft gefunden, die gemeinsam Zirkus machen und seit Wochen für die großen Aufführungen üben. Das Projekt wird finanziell von der „Helga und Herbert Renner Stiftung“ gefördert. Der Schirmherr ist Bürgermeister Dr. Andreas Osner.

Wo: Palmenhauspark / Café Mondial, Zum Hussenstein 12, 78462 Konstanz. Erreichbar mit den Bussen 5, 9 und 1, Haltestelle „Döbelestraße“, Parkplätze auf dem Döbele-Parkplatz, ca. 5 Gehminuten entfernt.

