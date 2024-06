10 Jahre BUND-Ortsverband Singen

Der Singener Ortsverband des BUND feiert seinen zehnten Geburtstag am 29. Juni mit einem informativen und unterhaltsamen öffentlichen Nachmittag für Kinder und Erwachsene. Für seine Pflanzentauschbörse sucht er noch Gewächse.

In diesen 10 Jahren seines Bestehens war der Ortsverband Singen sehr engagiert, mit einem festen Kreis an aktiven ehrenamtlichen Frauen und Männern, die bisher verschiedene Projekte hier in Singen auf den Weg gebracht haben.

So war es zuletzt u.a. die Mitarbeit bei der Gestaltung eines insektenfreundlichen Friedhofs, Ausgleichsmaßnahmen bei der Firma Takeda, die Pflege einer Streuobstwiese, die Mitarbeit bei dem Projekt „Natur nah dran“ oder das Aufhängen von Nistkästen im Stadtgebiet zur Bekämpfung der Kastanienminiermotte. Über diese und weitere spannende Aktionen informiert der BUND-Ortsverband während der Jubiläumsfeier.

Auf dem Programm stehen nach den Grußworten unter anderem ein informativer Vortrag mit dem Thema „Tierisch toller Garten – eine Wohlfühloase für Mensch, Igel und Co“. Des Weiteren werden nicht nur Kaffee, Kuchen, Snacks und kalte Getränke angeboten, sondern auch eine kleine Werkstatt für die Natur und eine Kinderstation, die zum Basteln und Entdecken einlädt.

Für die ebenfalls geplante Pflanzentauschbörse suchen wir noch Pflanzen. Wer zu viele Pflanzen (möglichst heimische und insektenfreundliche) in seinem Garten hat oder noch Pflanzen sucht, kann sich gerne an der Börse beteiligen.

Der Ortsverband feiert am Samstag, den 29. Juni 2024 von 14 bis 18 Uhr in den Räumen und auf der Terrasse der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in der Beethovenstraße 50.

Weitere Infos unter 07731 – 955 334 (Maria Lühder).

Text: BUND Singen, Symbolbild: Rosa gymnocarpa mit Hautflügler, Bild von Walter Siegmund via Wikipedia, GNU Free Documentation License