Mahnwache Marktstätte 22.06.2024 © Rettet Gaza

Am vergangenen Samstag folgten etwa 50 Menschen dem Aufruf der Gruppe „Rettet Gaza“ auf die Marktstätte, um anlässlich des kürzlich stattgefundenen Weltflüchtlingstages darauf hinzuweisen, dass weltweit deutlich über 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind.

Palästina ist eines der Länder, das seit Jahrzehnten unter Besatzung, Unterdrückung und Militärinvasionen leidet. Seit der Nakba 1948 gibt es fast 6 Millionen registrierte palästinensische Geflüchtete, über 1,5 Millionen davon leben seit Jahrzehnten in Flüchtlingslagern in der Region. Viele der Menschen, die während der Nakba 1948 fliehen mussten, flohen damals nach Gaza. Heute ist Gaza nahezu vollständig zerstört, die meisten Einwohner:innen Gazas sind intern auf der Flucht, immerzu verfolgt von israelischen Bombardements, die auch vor Flüchtlingslagern nicht haltmachen.

Najwa Juma ist eine der vielen Palästinenser:innen, die diese Geschichte teilen. Sie ist eine palästinensische Schriftstellerin, Lehrerin, Frauenrechtsaktivistin und Übersetzerin. Geboren 1978 im Gazastreifen, studierte sie nach ihrem Bachelor-Abschluss in Englischer Literatur Pädagogik und arbeitete 13 Jahre lang als Lehrerin. Ihre Arbeiten wurden mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Im Jahr 2022 reiste sie mit einem Jean-Jacques-Rosseau-Stipendium nach Stuttgart und bittet seitdem in Deutschland um Asyl, bisher ohne Erfolg.

Inmitten des Asylbewerbungsverfahrens schrieb Najwa Juma ein Gedicht „Die unbekannte Straße“ das ihre Geschichte erzählt. Es handelt von der Flucht vor den Bomben, der Dunkelheit, die das Tageslicht verdrängt, und der Hoffnung, eines Tages frei von dem Titel ‚Flüchtling‘ zu leben. Dieses Gedicht präsentierte sie auch am Samstag auf der Mahnwache, als eindrucksvolle Erinnerung daran, welche Geschichten hinter den Zahlen der Zerstörung stecken.

The Unknown Road (Original)

Away from destruction, drones and missiles,

Still I could hear the warning whistles,

Still I fear F16’s losses and bereavement

When life died by aerial bombardment

Darkness covered the daylight insolently

Eyes of the world got blind completely

From beneath the rubble I had to see

A safe place for which I could flee,

So I walked the unknown road

I needed light to carry my load

But light is far at the end of the way

And the past stumbles my feet away

Shall I stop, return, or go on fast

Some hanging hope, all that last

To spread my wings and fly without boundary

To live the rest of life without the title, ‚refugee‘!

Die unbekannte Straße (Übersetzung)

Weg von Zerstörung, Drohnen und Raketen,

Hörte ich immer noch die Warnsignale,

Fürchte immer noch die Verluste und den Schmerz der F16,

Als das Leben durch Luftangriffe starb

Die Dunkelheit bedeckte frech das Tageslicht

Die Augen der Welt wurden vollständig blind

Unter den Trümmern musste ich sehen

Einen sicheren Ort, zu dem ich fliehen konnte,

Also ging ich die unbekannte Straße entlang

Ich brauchte Licht, um meine Last zu tragen

Aber das Licht ist weit am Ende des Weges

Und die Vergangenheit stolpert meine Füße weg

Soll ich aufhören, zurückkehren oder schnell weitergehen

Ein wenig Hoffnung, die bleibt

Um meine Flügel auszubreiten und ohne Grenzen zu fliegen

Den Rest des Lebens ohne den Titel ‚Flüchtling‘ zu leben!

Text & Bild: Rettet Gaza